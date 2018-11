Historischer Kalender – 29. November

1223 – Papst Honorius III. erkennt den Franziskanerorden an. Die Regeln der 1209 von Franz von Assisi begründeten Ordensgemeinschaft verlangen ein Leben in Armut.

1523 – Klemens VII. wird nach seiner Wahl am 19. November als Nachfolger von Papst Hadrian VI. inthronisiert.

1888 – Der Physiker Heinrich Rudolf Hertz schafft mit dem Nachweis elektro-magnetischer Wellen die Voraussetzung für die drahtlose Telegrafie.

1888 – Gründung des Arbeiter-Samariter-Bundes. Sechs Zimmerleute legen in Berlin mit ihrem "Lehrkursus für Arbeiter über die Erste Hilfe bei Unglücksfällen" den Grundstein für den ASB. Der Verband gehört heute zu den größten unabhängigen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen. Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich (ASBÖ) wird 1927 gegründet.

1918 – König Nikolaus I. Petrovic Njegos von Montenegro wird für abgesetzt erklärt, sein Reich mit dem benachbarten Serbien vereinigt.

1938 – Uraufführung der musikalischen Film-Komödie "Napoleon ist an allem schuld" von Curt Goetz im Gloria-Palast in Berlin.

1943 – Auf der Konferenz von Jajce in Bosnien wird während des Partisanenkriegs gegen die nazideutschen Invasoren eine provisorische jugoslawische Regierung unter Josip Broz Tito gebildet. Damit wird das Fundament für das kommunistische Nachkriegs-Jugoslawien gelegt.

1943 – Als zweites südamerikanisches Land nach Brasilien erklärt Kolumbien Deutschland den Krieg.

1973 – Bei einem Kaufhausbrand in Kumamoto (Japan) sterben 107 Menschen.

1978 – Das Regierungsprotokoll BRD-DDR über den Verlauf der deutsch-deutschen Grenze wird unterzeichnet.

2008 – Nach drei Tagen heftiger Kämpfe wird in der indischen Finanzmetropole Bombay (Mumbai) eine der bisher brutalsten Terror-Serien beendet. Die Zahl der Todesopfer wird zunächst mit 195 angegeben, später ist von 171 Toten die Rede. Neun von zehn Attentätern werden bei den Kämpfen getötet, der einzige Überlebende, ein Pakistani, sagt später umfassend aus. So sei die Aktion in Pakistan von der dort ansässigen Extremistenorganisation Lashkar-e-Taiba vorbereitet und ausgeführt worden. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und Pakistan werden erneut schwer belastet.

Geburtstage

Joachim Vadianus, schweiz. Humanist (1483/84-1551)

Christian Doppler, öst. Physiker (1803-1853)

Gottfried Semper, dt. Baumeister (1803-1879)

Georg Marco, öst. Schachmeister und Schachpublizist (1863-1923)

Kurt Debus, dt.-US-Raketeningenieur (1908-1983)

John Mayall, brit. Popmusiker (1933- )

Todestage

Karl IV., röm.-deutscher Kaiser (1316-1378)

Marie d'Anjou, Königin von Frankreich von 1422-1461 (1404-1463)

Claudio Monteverdi, ital. Komponist (1567-1643)

Giambattista Bodoni, ital. Graveur, Buchdrucker, Typograf und Verleger (1740-1813)

Johann Franz Freiherr Kempen von Fichtenstamm, öst. Offizier und Feldzeugmeister (1793-1863)

Zsolt Harsanyi, ungar. Schriftsteller (1887-1943)

(APA, 29.11.2018)