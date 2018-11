Deutlich höhere Mindestsicherung in teuren Gegenden möglich

Türkis-Blau kommt Landeshauptleuten entgegen – Sozialämter können künftig erst nach drei Jahren ins Grundbuch

Wien – Der Druck der Landeshauptleute hat offenbar Wirkung gezeigt. Bei der neuen Mindestsicherung werden die Länder um bis zu 30 Prozent höhere Leistungen auszahlen dürfen, als das noch in den im Mai von Türkis-Blau vorgelegten Plänen vorgesehen war. Damit können zusätzliche Wohnkosten abgedeckt werden. Vor allem in Städten wie Innsbruck, Salzburg oder Wien sind die Mieten überdurchschnittlich hoch.

Dank einer "Härtefallklausel" soll es im Einzelfall aber möglich sein, auch noch höhere Ansprüche auszubezahlen, erklärten Koalitionsverhandler am Dienstagabend. Nachgebessert wurde auch noch für behinderte Menschen: Für sie darf ein Bonus von 18 Prozent gewährt werden.

foto: apa Bei der letzten Tiroler Landtagswahl im Frühjahr freuten sich Sebastian Kurz und Günther Platter gemeinsam. Jetzt kommt der Kanzler den Ländern bei der Mindestsicherung entgegen. Ob diese zufrieden sind, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen.

Zähe Verhandlungen

Geregelt ist all das in einem Grundsatzgesetz, das am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen wird. Nach monatelangen zähen Verhandlungen haben sich ÖVP und FPÖ darauf geeinigt. Die Länder, die weiter für die Mindestsicherung zuständig bleiben, müssen in weiterer Folge bis Oktober 2019 Ausführungsgesetze beschließen. Der Bund gibt in diesem Grundsatzgesetz Obergrenzen vor, die aber, sofern ein Land das will, unterschritten werden dürfen.

Die Eckdaten: Alleinstehende bekommen, wie bisher, eine Leistung in Höhe der Mindestpension (netto derzeit 863,04 Euro), für Paare sinkt der Anspruch um zehn Prozent auf 1208,26 Euro. Mehrkindfamilien werden in der Regel ebenfalls schlechter aussteigen: Für das erste Kind gibt es 25 Prozent der Basisleistung, für das zweite nur noch 15 Prozent und ab dem dritten gar nur mehr fünf Prozent. Damit fällt die Degression wesentlich stärker aus als bisher, weshalb Experten bereits auf eine mögliche Verfassungswidrigkeit wegen einer unsachlichen Kürzung hingewiesen haben.



Für Alleinerziehende ist hingegen ein zusätzlicher Bonus vorgesehen (rund 100 Euro für das erste, 75 Euro für das zweite, 50 Euro für das dritte Kind). Diese Gruppe dürfte also eher besser als bisher aussteigen.





Wie berichtet wollte die FPÖ den Vermögenszugriff für Aufstocker gänzlich streichen, ÖVP-Chef Sebastian Kurz ließ die Blauen damit aber abblitzen. Aufstocker sind Menschen, die ein geringes Einkommen (Gehalt, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) haben, das mit einer Teilleistung aus der Mindestsicherung aufgebessert wird.





(Günther Oswald, 28.11.2018)