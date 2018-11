SV Horn trennt sich von Coach Jancker

Ex-Rapidler Carsten Jancker muss nach letztem Platz in der Herbstsaison den Hut nehmen

Horn – Fußball-Zweitligist SV Horn hat am Dienstag die Trennung von Trainer Carsten Jancker bekanntgegeben. Die Niederösterreicher schlossen die Herbstsaison auf dem letzten Platz ab. Jancker hatte Horn im Sommer 2017 übernommen und wenige Monate später durch den Meistertitel in der Regionalliga Ost in die 2. Liga geführt. Ein Nachfolger für den früheren Rapid-Assistenzcoach steht noch nicht fest. (APA, 27.11.2018)