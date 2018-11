40 in Österreich tätige Forscher unter meistzitierten Wissenschaftern

Datenkonzern Clarivate Analytics veröffentlicht Liste der 6.000 am häufigsten zitierten Forscher

Wien – 40 in Österreich tätige Forscher finden sich unter den weltweit rund 6.000 am häufigsten zitierten Wissenschaftern 2018. Das geht aus der am Dienstag vom Datenkonzern Clarivate Analytics veröffentlichten Liste der "Highly Cited Researchers" hervor. Neu ist eine Rubrik für fachübergreifende Arbeiten; das hat zur Verdoppelung der Zahl von Forschern aus Österreich in der Liste gegenüber 2017 geführt.

Für die Analyse wurden wissenschaftliche Arbeiten herangezogen, die im Zeitraum von 2006 bis 2016 veröffentlicht und zitiert wurden. Als "Highly Cited Researcher" gelten alle jene Forscher, die in ihrem wissenschaftlichen Gebiet im Erhebungsjahr im obersten Prozent rangieren. Wie oft eine Arbeit von anderen Fachkollegen zitiert wurde, gilt neben der Zahl von Publikationen in Fachzeitschriften als Maß für die wissenschaftliche Relevanz der Arbeit eines Forschers.

Neue Rubrik

In den vergangenen Jahren fanden sich jeweils immer rund 20 "Highly Cited Researcher" aus Österreich in der Liste. Um die Arbeit von Wissenschaftern zu würdigen, die starken Einfluss auf mehrere wissenschaftliche Gebiete haben, wurde eine neue Rubrik für fachübergreifende Arbeiten eingeführt ("Cross-field"). Rund ein Drittel der in der Liste angeführten Forscher finden sich nun in diesem Feld.

Österreich hat stark von dieser neuen Rubrik profitiert: 53 Prozent (21 Personen) der hierzulande tätigen Forscher aus der Liste werden diesem Feld zugeordnet, das ist mit Schweden der international höchste Wert.

Vier in Österreich tätige häufig zitierte Forscher arbeiten im Bereich der Physik, fasst man die Rubriken Medizin und Neurowissenschaften zusammen, sind es ebenfalls vier. Jeweils drei in Österreich arbeitende Wissenschafter finden sich in den Feldern Mathematik und Erdwissenschaften. Nach Institutionen führt die Uni Wien mit acht "Highly Cited Researcher" vor dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien mit sechs häufig zitierten Forschern.

Folgende in Österreich tätige Forscher sind "Highly Cited Researchers":

Markus Aspelmeyer, Physik, Uni Wien

Siegfried Bauer, Cross-Field, Uni Linz

Gabriele Berg, Cross-Field, TU Graz

Adrian Constantin, Mathematik, Uni Wien

Adamantios Diamantopoulos, Wirtschaftswissenschaften, Uni Wien

Wouter Dorigo, Cross-Field, TU Wien

Karl-Heinz Erb, Cross-Field, Uni Klagenfurt (mittlerweile Boku, Anm.)

Laszlo Erdos, Mathematik, IST Austria

Franz Essl, Cross-Field, Uni Wien

Jiri Friml, Pflanzen- und Tierwissenschaften, IST Austria

Michael Gnant, Cross-Field, Med-Uni Wien

Rudolf Grimm, Physik, Uni Innsbruck/ÖAW

Christoph Haberl, Mathematik, TU Wien

Helmut Haberl, Cross-Field, Uni Klagenfurt (mittlerweile Boku, Anm.)

Petr Havlik, Cross-Field, IIASA

Oliver Kappe, Cross-Field, Uni Graz

Stefan Kiechl, Cross-Field, Med-Uni Innsbruck

Zbigniew Klimont, Erdwissenschaften, IIASA

Georg Kresse, Physik, Uni Wien

Volker Krey, Cross-Field, IIASA

Rudolf Krska, Cross-Field, Boku Wien

Hans Lassmann, Neurowissenschaften, Med-Uni Wien

Michael Obersteiner, Cross-Field, IIASA

Burkert Pieske, Medizin, Ludwig Boltzmann-Gesellschaft

Werner Poewe, Neurowissenschaften, Med-Uni Innsbruck

Guillaume Queval, Pflanzen- und Tierwissenschaften, ÖAW

Thomas Rattei, Cross-Field, Uni Wien

Keywan Riahi, Erdwissenschaften, IIASA

Andreas Richter, Cross-Field, Uni Wien

Serdar Sariciftci, Cross-Field, Uni Linz

Markus Scharber, Cross-Field, Uni Linz

Erwin Schmid, Cross-Field, Boku

Angela Sessitsch, Cross-Field, AIT

Josef Smolen, Medizin, Med-Uni Wien

Michael Sulyok, Cross-Field, Boku Wien

Yoshihide Wada, Cross-Field, IIASA

Michael Wagner, Mikrobiologie, Uni Wien

Wolfgang Wagner, Erdwissenschaften, TU Wien

Achim Zeileis, Computerwissenschaften, Uni Innsbruck

Peter Zoller, Physik, Uni Innsbruck/ÖAW

(APA, 28.11.2018)