Seismografin gefährdeter Freiheit: Anna Witt

foto: luca fuchs

"Man ist sofort extrem angreifbar, wenn man Utopien ausspricht, weil sie naiv klingen. Es ist immer leichter, nur zu kritisieren."

Anna Witt, geboren 1981 in Wasserburg (D), studierte zunächst in München an der Akademie, bevor sie 2005 an die Akademie der bildenden Künste in Wien wechselte, wo sie in der Klasse von Monika Bonvicini Performative Kunst und Bildhauerei studierte. (Abschluss 2008). Sie lebt und arbeitet in Wien, wo sie aktuell in der Gruppenausstellung "Der Wert der Freiheit" im Belvedere 21 vertreten ist. Ebendort war ihr im Frühjahr die Soloausstellung "Human Flag" gewidmet.

Neben zahlreichen Einzelausstellung in Österreich und im deutschsprachigen Ausland, waren ihr Solopräsentationen in Israel, Schweden oder dem Kosovo gewidmet. Sie nahm an zahlreichen internationalen Gruppenausstellungen und Biennalen statt, etwa der 6. Berlin Biennale im Jahr 2010. (kafe)

