Nach Gewalteskalation: Copa-Finale nicht in Argentinien

Libertadores-Finale am 8. oder 9. Dezember außerhalb Argentiniens – Genua und Belo Horizonte haben Interesse an Austragung

Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores wird am 8. oder 9. Dezember außerhalb Argentiniens nachgeholt. Das gab der südamerikanische Fußball-Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt. Über den Spielort werde noch entschieden, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Die italienische Hafenstadt Genua und Belo Horizonte in Brasilien haben bereits ihr Interesse an der Austragung angemeldet.

Das Rückspiel zwischen River Plate und Boca Juniors (Hinspiel: 2:2) hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Auf dem Weg ins Stadion wurde der Mannschaftsbus der Boca-Spieler aber angegriffen und mit Steinen attackiert, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Mehrere Boca-Spieler wurden verletzt, Mittelfeldspieler Pablo Perez erlitt eine Augenverletzung. Das für Sonntag geplante Nachholspiel wurde ebenfalls abgesagt. (sid, 27.11.2018)