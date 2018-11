TV-Tipps für Mittwoch, 28. November

Sieben Stunden, Terra Mater, Ein Kind wird gesucht, Weltjournal: Argentinien – Der Aufstand der Frauen, Pro & Contra über die Rückkehr der Wölfe und Suspiria – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Recht auf Gesundheit – Alina rettet Leben in Rumänien Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, ein Auto kann sie sich nicht leisten: Wenn Krankenschwester Alina Axinia ihre Patienten in Rumänien versorgen will, muss sie laufen, zur Not auch trampen. Sie ist die einzige medizinische Fachkraft in der abgelegenen Region im Nordosten Rumäniens – die einzige Hoffnung, die das Recht auf Gesundheit gewährleisten kann. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Sieben Stunden (D 2018, Christian Görlitz) Die Psychologin Hanna hat in einem Hochsicherheitsgefängnis eine sozialtherapeutische Station aufgebaut. Ihr Leben verändert sich schlagartig, als sie vom Sexualstraftäter Petrowski als Geisel festgehalten wird. Nach einer wahren Begebenheit. Bis 21.45, ARD

filmfest münchen

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Sonne – Inferno im All Die Doku präsentiert den aktuellen Stand der Sonnenforschung und zeigt, wie Forscher versuchen, die Sonne und ihr oft rätselhaftes Verhalten besser zu verstehen. Bis 21.15, Servus TV

21.45 KRIMI

Ein Kind wird gesucht (D 2017, Urs Egger) Nach seinem Fußballtraining fehlt vom zehnjährigen Mirco jede Spur. Kommissar Ingo Thiel gibt den verzweifelten Eltern das Versprechen, ihren Sohn um jeden Preis zu finden. Der Film erzählt den Fall des am 3. September 2010 in Grefrath spurlos verschwundenen Mirco Schlitter. Bis 23.15, 3sat

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Argentinien – der Aufstand der Frauen Wenn am 30. November die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrieländer in Buenos Aires zum G20-Gipfel zusammenkommen, werden in Argentinien tausende Frauen auf die Straße gehen. Sie nutzen die Öffentlichkeit, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen: Alle 31 Stunden wird in Argentinien eine Frau von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner umgebracht. Bis 23.05, ORF 2

22.40 HORRORKLASSIKER

Suspiria (I 1977, Dario Argento)_Die Amerikanerin Suzy (Jessica Harper), kommt nach Freiburg, um an einer Tanzakademie zu studieren. Dort angekommen, überrascht sie die beunruhigende Atmosphäre des Ortes. In derselben Nacht wird ein Mädchen der Schule ermordet. Sie versucht, mehr über die seltsamen Ereignisse zu erfahren. Eines der bekanntesten Werke des italienischen Thriller-Subgenres "Giallo". Bis 00.20, Arte

foto: seda spettacoli s.p.a. rome

22.50 TALK

Pro und Contra: Mindestsicherung Neu – Soziale Kälte oder Anreiz zum Arbeiten? Macht sie Österreich gerechter und schafft Arbeitsanreize oder ist sie ein Angriff auf arme Menschen? Bis 23.45, Puls 4