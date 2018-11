Digitalsteuer: Löger geht von EU-Beschluss am 4. Dezember aus

Finanzminister: Österreichische Ratspräsidentschaft hat Voraussetzungen geschaffen

Wien – Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat sich am Dienstag optimistisch in Sachen Digitalsteuer gezeigt. Er gehe davon aus, dass beim Treffen der Finanzminister der EU-Staaten am 4. Dezember ein Beschluss möglich sei, sagte Löger am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz.

Die österreichische Ratspräsidentschaft habe alles dafür getan und die Voraussetzungen geschaffen. Er hoffe, dass nächste Woche alle Länder zustimmen, eine Garantie gebe es aber nie, meinte der Finanzminister. (APA, 27.11.2018)