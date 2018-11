Wertvollste IT-Firma: Microsoft überholte Apple für wenige Sekunden

Aktie des iPhone-Herstellers leidet derzeit wegen Sorgen um die Smartphone-Verkäufe

An der US-Techbörse Nasdaq hat sich am Montag (26.11.) Bemerkenswertes zugetragen. Apple musste aufgrund der Sorgen um die iPhone-Verkäufe wieder einmal Kurseinbußen hinnehmen. Weil der Verkauf offenbar nicht so lauft, wie erhofft, wurde zuletzt die Produktion des Vorgängermodells wieder aufgenommen.

Das hatte nun auch Folgen für das Ranking der weltweit wertvollsten Unternehmen. Dort schob sich Microsoft mit einem Gesamtwert von 753 Milliarden Dollar vor Apple mit 746 Milliarden Dollar. Allerdings nur für wenige Sekunden, berichtet Bloomberg.

Warten auf das Weihnachtsquartal

Im laufenden Handel übernahm Apple daraufhin wieder die Führung und lag zu Tagesabschluss bei knapp 829 Milliarden (Microsoft: 822 Milliarden). Seit Anfang November musste der Konzern aber dennoch deutliche Einbußen verzeichnen. Am 1. November notierte man noch mit einem Gesamtwert von 1,1 Billionen.

Ob der kurze Führungswechsel Signalwirkung hat, bleibt abzuwarten. Wie der weitere Trend für Apple aussieht, dürfte in hohem Maße vom Weihnachtsquartal abhängen, das in vollem Gange ist. Regelmäßig äußerten sich Analysten in den letzten Jahren skeptisch über die Aussichten des Konzerns und der iPhone-Verkäufe, dennoch lieferte Apple immer wieder neue Rekordgewinne.

Microsoft zuletzt 2010 vorn

Eine gewisse historische Bedeutung lässt sich Microsofts kurzem Aufenthalt am Sonnenplatz dennoch beimessen. Denn es ist mittlerweile über acht Jahre her, dass der Redmonder IT-Riese wertvoller war, als sein kalifornischer Konkurrent. Am 25. Mai 2010 wurde Microsoft zuletzt (vor dem gestrigen Tag) als die wertvollere Firma bewertet. (red, 27.11.2018)