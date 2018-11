Macron: Atomkraftwerk Fessenheim wird 2020 geschlossen

Frankreichs Präsident stellte Zehnjahres-Plan zur Energiewende vor

Paris – Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an. Deutschland verlangt bereits seit Jahren die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks nahe Freiburg im Breisgau, das seit mehr als 40 Jahren am Netz ist.

Frankreich hatte die Schließung bereits beschlossen, aber bisher keinen konkreten Termin zur Abschaltung genannt. Frankreich betreibt 58 Atomreaktoren – nur die USA haben mehr. Mehr als 70 Prozent der französischen Stromproduktion kommen aus Kernkraft. Die französische Regierung will diesen Anteil mittelfristig auf 50 Prozent drücken. (APA, 27.11.2018)