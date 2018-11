"Elder Scrolls 6": Älteste "Skyrim"-Spielerin soll in Game verewigt werden

82-Jährige befürchtet, dass sie "Skyrim"-Nachfolger nicht mehr spielen wird – Kampagne ins Leben gerufen

Shirley Curry aus Virginia ist 82 Jahre alt und hat sich einen Namen damit gemacht, sich auf Youtube beim Spielen von Bethesdas RPG Skyrim zu zeigen. Die Pensionist veröffentlicht fast täglich Videos auf der Plattform und hat mehr als 417.000 Abonnenten angesammelt. In der Skyrim-Community ist Curry ein Star – nicht zuletzt, weil sie ihre Zuseher Enkelkinder nennt und auf fast alle Kommentare zu ihren Videos antwortet. Sogar ins Guinness Buch der Rekorde hat es die 82-Jährige als älteste Gamerin auf Youtube geschafft.

"Ich werde es nicht mehr spielen können"

Bei der heurigen E3 hat Bethesda Elder Scrolls 6 vorgestellt und zugleich auch gesagt, dass das Spiel erst in ein paar Jahren erscheinen wird. Curry ist deswegen skeptisch, ob sie den Skyrim-Nachfolger noch erleben wird. "Wenn Skyrim 6 rauskommt, bin ich 88. Ich werde es also wahrscheinlich nicht mehr spielen können", schrieb die Frau auf Youtube. Ein User fand das Posting der 82-Jährigen und hat deswegen eine Kampagne ins Leben gerufen.

Bethesda hat ähnliches zuvor verwirklicht

In dieser wird gefordert, dass Curry im Spiel als NPC verewigt wird. Mehr als 8.800 Unterschriften konnte die Kampagne bereits sammeln. Die Erfolgschancen dürften recht hoch liegen, hat Bethesda schon einmal ähnliches getan. Ein todkranker The Elder Scrolls-Fan wurde als Erik The Slayer in Skyrim verewigt. Er starb im Mai 2011, also Monate vor dem Release des Games.

Oma landet im aktuellen Skyrim

Sollte Bethesda dem Wunsch nicht nachkommen, soll die Oma zumindest als Mod im aktuellen Skyrim landen. Die 82-Jährige hat von der Idee bereits mitbekommen und findet diese großartig. Einige Entwickler haben sich bereits zusammengefunden, um das Projekt zu verwirklichen. Aktuell wird entschieden, welche Dialoge der Frau im Spiel zugeteilt werden. (red, 27.11.2018)