Neue grüne Wiener Frontfrau Hebein: "Wer Wien liebt, der spaltet nicht!"

Übergabegespräch mit Maria Vassilakou findet am Mittwoch statt

Wien – Die neu gewählte grüne Wiener Frontfrau Birgit Hebein stellte sich am Dienstagvormittag in der Wolke 21 im Wiener Saturn-Tower der Öffentlichkeit: Dort erklärte sie, dass sie nach erfolgreicher Abstimmung die Partei weiter öffnen möchte. In Hinblick auf ihre parteiinternen Konkurrenten sagte Hebein: "Wir sind ein Team – nur gemeinsam sind wir stark." Als "Tochter eines Maurers" möchte sie aber die Partei etwas umbauen.

Wann die Übergabe der Parteispitze von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou an sie erfolgt, will Hebein am Mittwoch mit ihr besprechen – auch hier gelte das Credo einer gemeinsamen Entscheidungsfindung.

Hintergrund: Hebein konnte sich bei der parteiinternen Briefwahl gegen den grünen Klubchef David Ellensohn, Gemeinderat Peter Kraus, den Meidlinger Bezirksrat Benjamin Kaan sowie die Ärztin und Quereinsteigerin Marihan Abensperg-Traun durchsetzen. Das genaue Quorum an Stimmen für jeden wurde von den Grünen vorerst jedoch noch nicht verraten.

Bis zum letzten Tag

Hebein selbst will für die Grünen angesichts der Klimakrise weiterhin "die ökologische Frage" betonen, ebenso wie "die soziale Frage", es gehe ihr angesichts der Einschnitte der türkis-blauen Regierung um soziale Gerechtigkeit. "Wer Wien liebt, der spaltet nicht!", mahnte Hebein.

Auf mögliche vorgezogenen Neuwahlen in der Bundeshauptstadt angesprochen, versicherte Hebein, dass aus ihrer Sicht "Rot-Grün selbstverständlich bis zum letzten Tag arbeiten" werde. Planmäßig findet der erste Urnengang ja erst 2020 statt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) habe ihr noch nicht zur Wahl gratuliert, erklärte Hebein auf Nachfrage – aber es habe schon "unzählige Anrufe" aus der SPÖ" gegeben. (nw, 27.11.2018)