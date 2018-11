Neues Rapid-Trainingszentrum wird im Prater errichtet

sk rapid

Investieren wird Rapid aber auch in die Infrastruktur in Hütteldorf, wo weiter alle Nachwuchsspiele ausgetragen werden sollen. Am West-1-Platz wird im Endausbau ein neuer Rasen samt Rasenheizung verlegt sowie eine Überdachung der Tribüne erbaut. Am Nord-Platz sind eine neue Drainage und eine Erweiterung des Trainingsplatzes vorgesehen.

Die Investitionen sollen dafür sorgen, dass vermehrt auch europäische Toptalente den Weg nach Hütteldorf finden. "Dass viele Talente in der Vergangenheit vor allem beim Dosenclub gelandet sind, hat vor allem infrastrukturelle Gründe gehabt", erläuterte Bickel. Man sei, was die Bedingungen betreffe, nicht mehr in den Top fünf in Österreich. "Wir haben uns einen riesigen Rückstand eingehandelt. Es ist höchste Zeit, dass da was passiert", sagte der Schweizer. (APA, 27.11.2018)