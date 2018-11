Stefan Petzner tanzt bei den ORF-"Dancing Stars" mit

Ehemaliger BZÖ-Politiker ist fix dabei – Weitere Teilnehmer: Schauspieler Martin Leutgeb, Regisseur Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Kabarettist Soso Mugiraneza

Wien – Am 15. März 2019 startet die zwölfte Staffel von "Dancing Stars" im ORF, wie berichtet werden auch dieses Mal wieder Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger als Moderatoren durch die Show führen.

Laut "Kurier" gibt es bereits Fixstarter. Demnach wird der ehemalige BZÖ-Politiker und Haider-Vertraute Stefan Petzner mit dabei sein. Der ORF bestätigte Petzners Teilnahme am Dienstagvormittag.

Petzner: "Tanztechnisch bin ich ein Mensch, der wirklich bei null anfängt"

"Ich will viele verschiedene Dinge ausprobieren, machen und erleben. Ich weiß auch, dass man für die 'Dancing Stars' körperlich und mental schon etwas drauf haben muss. Tanztechnisch bin ich ein Mensch, der wirklich bei null anfängt. So wie viele Österreicher habe ich vor der Matura einen Tanzkurs gehabt und das war's aber auch schon." Und weiter: "Ich kenne den ein oder anderen ehemaligen Teilnehmer und habe mir vorgenommen, ein paar Erfahrungsberichte einzuholen – und den Rest lässt man am besten einfach auf sich zukommen", sagt Petzner dazu.

Weitere Teilnehmer: Leutgeb, Schottenberg, Wesner, Mugiraneza

Neben Petzner stehen weitere Teilnehmer fest. So ist Schauspieler Martin Leutgeb ("Cop Stories") wieder dabei. Er verletzte sich bei den Vorbereitungen zur elften Staffel und soll jetzt noch eine Chance bekommen. Schauspieler und Regisseur Michael Schottenberg nimmt auch teil, ebenso wie Box-Weltmeisterin Nicole Wesner und der Kabarettist Soso Mugiraneza. Das Finale findet im Mai 2019 statt.

Neben diesen vom ORF bestätigten Teilnehmern brodelt die Gerüchteküche um die Besetzung der noch ausständigen vier Plätze. "Österreich" und "Krone" sehen die ehemalige Skirennläuferin Elisabeth "Lizz" Görgl als weitere Fixstarterin. Und "Heute" hat den Tipp parat, dass Moderator Norbert Oberhauser am Parkett mit dabei sein könnte.

Das ORF-Tanzformat machte 2018 eine Pause, 2017 gewann wie berichtet ORF-Moderator Martin Ferdiny. (red, APA, 27.11.2018)