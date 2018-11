Morgen-Update für Dienstag, den 27.11.2018: Wiener Grüne, Bahnstreiks und Mindestsicherung

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Panorama] Birgit Hebein ist neue Chefin der Wiener Grünen

Wieder steht eine Frau an der Spitze der Grünen. Hebein will in sozialpolitischen Fragen mitmischen – und scheut auch keine Konflikte mit der Wiener SPÖ

Isoliertes Inselvolk: Die Fragezeichen hinter dem Tod von John Chau

[Inland] Faktencheck: Woher die Mindestsicherungsbezieher kommen

[International] Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort soll Russland-Ermittler belogen haben

[Wirtschaft] Hofer: Gewerkschaft spielt Rugby auf dem Rücken der Bahnfahrer

[Web] Cybersicherheit: Innenministerium soll IT-Systeme von Firmen durchleuchten

[Gesundheit] Wie Rauchen das Gehirn verändert

[Reisen] Die besten Reiseziele, um dem trüben Wetter zu entfliehen

[Wetter] Am Dienstag regnet und schneit es von der Früh weg verbreitet, im Nordstau der Alpen fällt der Niederschlag am kräftigsten aus. Bereits am Vormittag lässt der Schneefall aber nach und der Nachmittag verläuft nördlich der Donau trocken. -1 bis 5 Grad

[Zum Tag] 1895 unterzeichnete Alfred Nobel sein Testament und vermachte sein Vermögen einer Stiftung, die heute die Nobelpreise vergibt.