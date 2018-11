Die Wiener Grünen rücken nach links: Rot-Grün ist angezählt

Vassilakou schaffte es über viele Jahre, die Wiener Grünen – Stichwort Realos versus Fundis – zusammenzuhalten. Hebein wird den linken Fundis zugeordnet

"Wir probieren jetzt alles durch" und "Es ist ein Experiment": Das sagte Bundessprecher Werner Kogler über das Wahlprozedere der Wiener Grünen, mit dem sie ganz im Sinne der Basisdemokratie ihren Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahlen 2020 festlegten.

Dass nun Birgit Hebein die Nachfolge von Maria Vassilakou als Parteichefin antritt, ist eine Überraschung. Ähnlich überraschend wäre das Ergebnis allerdings auch bei jedem anderen Kandidaten gewesen, der als Gewinner aus dem Wahlsystem namens "Instant-Runoff" hervorgegangen wäre. Es war das erste Mal, dass dieses System in Österreich bei einer politischen (Vor-)Wahl zum Einsatz kam. Dadurch, dass in einem Wahlgang fünf Präferenzen vergeben werden, die dann nach komplexen Regeln ausgezählt werden, konnte im Vorfeld niemand tatsächlich vorhersehen, was das für Auswirkungen hat.

Außerdem neu: Nicht nur Parteimitglieder durften mitstimmen, sondern auch Unterstützer, die sich für die Wahl registrieren ließen. Sie machten mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten aus.

Dass sich die Grünen auf das Experiment einließen, hat wohl zwei Gründe: Erstens geht ein Instant-Runoff-Voting vergleichsweise schnell, da es nur einen Wahlgang gibt. Zweitens ist es dadurch nicht so kostenintensiv. Vor allem letzteres Argument ist nicht zu unterschätzen. Seit dem verpassten Wiedereinzug der Bundesgrünen ins Parlament ist die Partei finanziell insgesamt nicht mehr gut ausgestattet.

Auf die neue Nummer eins warten nun große Herausforderungen. Die Wiener Grünen haben nicht einmal zwei Jahre Zeit, sich neu aufzustellen. Hebein ist einer breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Vassilakou hingegen polarisierte stets. Doch obwohl sie viele Feinde hatte, schaffte es sie über viele Jahre auch, die inhomogene Gruppe der Wiener Grünen – Stichwort Realos versus Fundis – zusammenzuhalten.

Hebein wird dem Lager der linken Fundis zugeordnet. Die Fortsetzung der Koalition mit der SPÖ nach der nächsten Wahl ist alles andere als gewiss. Zwar plädiert auch Hebein für Rot-Grün, die Positionen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ihr könnten in manchen Fragen aber kaum unterschiedlicher sein. So kritisierte die Sozialarbeiterin das Alkoholverbot am Praterstern, eine der ersten Amtshandlungen Ludwigs, scharf. Schon die nächsten Wochen werden hier entscheidend sein. Da wird sich abzeichnen, ob Hebein und Ludwig eine Gesprächs- und Verhandlungsbasis finden. Gefragt ist Kompromissfähigkeit auf beiden Seiten.

Umzusetzen gäbe es vieles. Die großen Themen und Herausforderungen der Zukunft liegen auf der Hand: Bei Wohnen, Verkehr und sozialem Miteinander gilt es in der wachsenden Stadt weiter Akzente zu setzen. Immer wieder wird den Grünen vorgeworfen, zu wenig für die einwohnerstarken Flächenbezirke zu tun. Auch hier ist Hebein gefordert.

Spätestens bis Mitte des nächsten Jahres will Vassilakou ihr Amt als Verkehrs- und Planungsstadträtin an ihre Nachfolgerin übergeben. Inhaltlich ist der Bereich so gar nicht das Steckenpferd Hebeins, die in der Koalition als Verhandlerin in Sachen Mindestsicherung aufgefallen ist. Mittelfristig, sprich: nach der nächsten Wahl, wird sie wohl das Amt der Sozialstadträtin anstreben. Dass ihr die SPÖ das budgetär gewichtige Sozialressort überlässt, ist aus heutiger Sicht jedoch ein nahezu ausgeschlossenes Szenario. Ein Grund mehr, warum Rot-Grün angezählt scheint. (Rosa Winkler-Hermaden, 27.11.2018)