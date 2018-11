Künstler verdienen im Schnitt nur 5.000 Euro pro Jahr, berichtete DER STANDARD kürzlich. "Heimat großer Hungerkünstler", kommentierte Stefan Weiss. Ein Thema, das auch die Leserschaft beschäftigt. Die einen schildern ihre Erfahrungen als Künstler, die anderen ihr Verständnis von Kunst – und was (nicht) gefördert werden sollte. Eine polarisierte Debatte in den STANDARD-Foren.

"Kunst und Kultur tragen massiv zum Bruttoinlandsprodukt dieser Republik bei. Im Schnitt kann man davon ausgehen, dass jeder investierte Euro drei Mal wieder zurückkommt. In Wien ist der Wert sogar viel höher. Also selbst alle, die Kunst abgrundtief hassen und sie zivilgesellschaftlich für vollkommen unnötig oder sogar störend halten, sollten sehr dafür sein, da sie Milliarden in die Staatskasse spült!"

"Eine Gesellschaft, die 'professionelle' und 'international anerkannte' Acts haben will, muss auch ein bisschen darin investieren. Zumindest sollte an einem Umfeld gearbeitet werden, in dem sich 'erfolgreiche' Kunst entwickeln kann. Irgendwann wird es sonst sehr schwer, auch für sehr talentierte Menschen in dem Sektor, zu überleben, außer sie haben reiche Eltern. Also recht einfach: Wer professionelle Musik aus Österreich fordert, sollte sie auch fördern."