Martin Gastinger wird Unterhaltungschef bei Servus TV

Langjähriger ATV-Geschäftsführer wollte auch ORF-Unterhaltungschef werden

Wien – Der frühere ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger wird per 1. Dezember neuer Unterhaltungschef von Servus TV. Der Sender bestätigte dem STANDARD einen Bericht des "Kurier".

Gastinger wird deshalb wohl nicht an einem Hearing beim ORF am Mittwoch teilnehmen. Dort wird nämlich ebenfalls ein Unterhaltungschef gesucht, nachdem Edgar Böhm Ende des Jahres in Pension geht. Gastinger wurden jedoch nur geringe Chancen eingeräumt. Stattdessen gilt die Bestellung von Roland Brunhofer, ehemaliger Landesdirektor von Salzburg, als fix.

Nach STANDARD-Infos sprechen neben Brunhofer weiters der für Volksmusiksendungen Verantwortliche Florian Illich vor, weiters ORF-Entwicklerin Doroteja Gradistanac, der Kabarettist Clemens Haipl, "Seitenblicke"-Chefin Ines Schwandner und ORF-Showproduzent Stefan Zechner. (red, 26.11.2018)