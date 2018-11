Elon Musk: Model 3 brachte Tesla an den Rand der Pleite

"Ich denke, wir sind über den Berg", sagt der Elektroauto-Pioner

New York / Palo Alto – Der holprige Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 hätte den E-Auto-Pionier Tesla laut Konzernchef Elon Musk beinahe kollabieren lassen. "Tesla stand während des Anlaufs der Model-3-Produktion wirklich einer ernsthaften Todesgefahr gegenüber", sagte Musk in einem am Sonntag im US-Bezahlsender HBO ausgestrahlten Interview mit dem Newsportal "Axios".

Die Firma habe "wie verrückt" Geld verloren – wären die Fertigungsprobleme nicht in sehr kurzer Zeit gelöst worden, hätte dies das Aus bedeutet. Man habe nur wenige Wochen gehabt, und es sei extrem schwierig gewesen, die Probleme zu bewältigen, so Musk.

Grobe Anlaufprobleme

Das Model 3 ist das erste günstigere Elektroauto von Tesla, mit dem das Unternehmen von der Luxusnische in den Massenmarkt vordringen will. Tesla kämpfte jedoch monatelang mit massiven Anlaufproblemen bei der Produktion. Musks ambitionierte Fertigungsziele wurden mehrmals verschoben und letztlich nur mit enormem Kostenaufwand erreicht.

Inzwischen scheint es jedoch, als ob die riskante Wette aufgehe: Nach den von Musk als "Produktionshölle" bezeichneten Monaten der Model-3-Strapazen schaffte Tesla zuletzt den ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren. "Man sollte nie selbstgefällig werden, also müssen wir weiter hart arbeiten – aber ich denke, wir sind über den Berg", sagte Musk Anfang November in einem Podcast des Tech-Blogs "Recode". (APA, 26.11.2018)