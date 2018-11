Emissionen steigen laut Report weltweit, Klimaziel immer unwahrscheinlicher

Drastische und rasche Maßnahmen fehlen, attestiert der Bericht wenige Tage vor Beginn der 24. Klimakonferenz in Polen. Um diese Lücke zu füllen, stellt der Bericht auch jedes Jahr sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen vor. Dieses Jahr liegt der Fokus, so Rogelj, auf Innovation, Steuerpolitik und nichtstaatlichen Aktionen. "Wir versuchen Lösungen anzubieten", erklärt der Klimawissenschafter. Und er ergänzt: "Es gibt keine magische Lösung."

Die Autoren haben zudem prognostiziert, dass das nur in 57 Ländern – die weltweit 60 Prozent der Emissionen verursachen – bis 2030 der Fall sein könnte. Rogelj, einer der Hauptautoren des Berichts, zählt bei einem Hintergrundgespräch in Wien die Fakten auf: Soll das Zwei-Grad-Ziel gehalten werden, müssen die Emissionen auf rund 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr reduziert werden. Für das 1,5-Grad-Ziel wäre eine Verringerung der Emissionen auf circa 24 Gigatonnen CO2 notwendig.

Wien – "Die globalen Emissionen sind nach drei Jahren Stagnation 2017 wieder gestiegen", sagt Klimawissenschafter Joeri Rogelj. Das widerspreche der Annahme, dass der globale Ausstoß von Emissionen bereits seinen Höhepunkt erreicht habe und wieder sinke. Das zeigt der neue Emissions-Gap-Report des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der am Dienstag in Paris präsentiert wurde. Die Emissionen erreichten mit 53,5 Gigatonnen (Gt) CO2 sogar ein historisches Höchstniveau – ohne Anzeichen, dass bald jener Punkt erreicht sein wird, an dem die Emissionen von ansteigend auf abnehmend wechseln.

Joeri Rogelj ist seit 2010 ein Hauptautor des Gap-Reports und auch Autor des Sonderberichts des Weltklimarats IPCC, der bereits im Oktober erschienen ist. Er ist beim Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg tätig und unterrichtet am Imperial College London.

Emissions-Gap-Report und IPCC-Report

Bei der Klimakonferenz in Paris einigte sich die Staatengemeinschaft im Jahr 2015 darauf, die globale Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf zwei Grad Celsius zu beschränken beziehungsweise eine 1,5-Grad-Grenze anzustreben. Im Gap-Report, der jährlich seit 2010 erscheint, wird die Lücke zwischen den erwarteten Emissionswerten im Jahr 2030 und jenen Werten, die einem Ziel von zwei Grad oder 1,5 Grad Celsius entsprechen würden, berechnet.

Vom IPCC-Report, der im September veröffentlicht wurde, unterscheidet sich der Gap-Report vor allem durch den Schreibprozess, erklärt Rogelj. Für den IPCC-Report ist das Prozedere langwieriger. Die Experten werden in drei Runden von Regierungen und Experten ausgewählt. Der Bericht muss schließlich von allen 190 Mitgliedstaaten genehmigt werden. In diesem Rahmen werde jeder einzelne Satz durchgegangen und abgesegnet. "Das bedeutet auch, dass der Bericht am Schluss viel an Macht besitzt, denn danach werden die Inhalte nicht mehr verhandelt", sagt Rogelj. Der nun vorliegende Gap-Report wird von keiner Regierung abgesegnet. Daher fällt er traditionell auch etwas schärfer aus. (red)

Weiterlesen



Reaktionen auf den IPCC-Bericht Anfang Oktober: Unterwegs in die "Über-drei-Grad-Celsius-Welt"

Van der Bellen mahnt vor Klimakonferenz zu mehr Klimaschutz