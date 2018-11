General Motors will 15 Prozent der Stellen streichen

Die Produktion in Nordamerika soll deutlich reduziert werden

Detroit/Washington – General Motors will nach Informationen eines Insiders die Autoproduktion in Nordamerika deutlich reduzieren und einige schlecht verkäufliche Modelle einstellen. Der größte US-Autobauer werde noch am Montag eine umfassendere Restrukturierung bekannt geben, um sich auf elektrifizierte und selbst fahrende Autos umzustellen, erklärte eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber Reuters.

So könnte etwa ein Werk in Oshawa/Kanada mit rund 2.500 Beschäftigten geschlossen werden, wo nach Aussagen der Gewerkschaft Unifor ab 2020 kein neues Modell mehr gebaut werden soll. Erst im Oktober hatte GM 50.000 Beschäftigten in Nordamerika ein Abfindungsprogramm angeboten.

Hintergrund ist die sinkende Nachfrage nach Limousinen in den USA, die mit steigendem Kostendruck wegen der höheren US-Zölle auf Stahlimporte einhergeht. Letzteres habe bereits zu einer Milliarden Dollar (880,9 Millionen Euro) Zusatzkosten geführt, hieß es früher. (APA, Reuters, 26.11.2018)