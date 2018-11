General Motors will 15 Prozent der Stellen in Nordamerika streichen

Im kommenden Jahr werden mehrere Werken geschlossen

Detroit/Washington – Der US-Autobauer General Motors kündigt einen massiven Konzernumbau an, mit dem das Unternehmen sechs Milliarden US-Dollar (5,3 Milliarden Euro) einsparen will. Dafür sollen 15 Prozent der Stellen wegfallen, wie General Motos am Montag mitteilte. Im kommenden Jahr soll in den Werken Oshawa in Kanada, Hamtramck in Detroit, und Michigan and Lordstown in Warren im US-Bundesstaat Ohio die Produktion gestoppt werden.



Erst im Oktober hatte GM 50.000 Beschäftigten in Nordamerika ein Abfindungsprogramm angeboten. Hintergrund ist die sinkende Nachfrage nach Limousinen in den USA, die mit steigendem Kostendruck wegen der höheren US-Zölle auf Stahlimporte einhergeht. Letzteres habe bereits zu einer Milliarden Dollar (880,9 Millionen Euro) Zusatzkosten geführt, hieß es früher. (APA, Reuters, red, 26.11.2018)