FC Barcelona durchbricht Schallmauer bei Spielergehältern

Die Katalanen sollen ihren Kickern durchschnittliches Jahresgehalt von 11,82 Millionen Euro zahlen

Der spanische Fußball-Renommierklub FC Barcelona hat im Bereich der Gehälter eine Schallmauer durchbrochen. Wie aus der neuesten Global Sports Salary Survey (GSSS) hervorgeht, zahlen die Katalanen ihren Spielern ein durchschnittliches Jahresgehalt in Höhe von 10,45 Millionen Pfund, umgerechnet rund 11,82 Millionen Euro. Damit ist der FC Barcelona der erste Klub, der für seine Spieler im Kader im Schnitt mehr als zehn Millionen Pfund Gehalt pro Jahr ausgibt.

Hinter Barcelona belegt Erzrivale Real Madrid mit durchschnittlichen Gehaltsausgaben in Höhe von 9,14 Millionen Euro den zweiten Platz. Der deutsche Rekordmeister Bayern München kommt mit 7,18 Millionen Euro auf den 15. Platz in der Liste. Unter den Fußballklubs rangieren die Münchner auf Rang fünf. Im Liga-Vergleich liegt die österreichische Bundesliga auf dem 20. Platz. Dem Bericht zufolge ist das durchschnittliche Jahreseinkommen in Österreichs oberster Spielklasse 200.193€.

Vertragsverlängerungen

Ausschlaggebend für die Summen beim FC Barcelona waren die Vertragsverlängerung mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi, im vergangenen Jahr bis 2021 verlängert hatte, sowie mit Sergi Roberto, Sergio Busquets und Samuel Umtiti. Auch die Neuzugänge um Philippe Coutinho dürften ihren Anteil an den steigenden Ausgaben haben.

Die Umfrage wertete insgesamt 349 Teams aus 13 Ländern in acht Sportarten aus und bezog sich auf Informationen unter anderem von Verbänden, Klubs oder Spielern. (sid, red, 26.11.2018)