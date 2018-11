Saturn-Werbung: Der Weihnachtshase ist zurück

Jung von Matt/Donau holt für Saturn ein bekanntes Gesicht zurück

Wien – Saturn wirbt in der aktuellen Weihnachtskampagne mit einem alten Bekannten: dem Weihnachtshasen. Die Kreatur, die 2006 erstmals in einer Kampagne von Saturn auftauchte, liefert sich im aktuellen Spot ein Duell mit ihrem erbitterten Erzfeind, dem Weihnachtsmann. Auch der Kampagnenslogan "Die Technik von Ostern jetzt schon zu Weihnachten" ist sinngemäß über die Jahre gleich geblieben. Die Agentur Jung von Matt/Donau verantwortete die Kampagne.

saturn austria

"Saturn steht für Technikbegeisterung und Technikerlebnis. In den Wochen vor Weihnachten sind wir als führender Technikplanet daher idealer Ansprechpartner für all jene, die Technik und Innovationen schenken möchten. Der Weihnachtshase unterstreicht das – denn er ist wie Saturn einfach immer der Zeit voraus" freut sich Andreas Höglinger,

Marketingleiter MediaMarktSaturn Österreich.

"Wir freuen uns, die Geschichte des Weihnachtshasen weitererzählen zu dürfen und so an eine unserer bekanntesten Kampagnen anzuknüpfen", so Andreas Putz, Kreativ-Geschäftsführer Jung von Matt/Donau. (red, 26.11.2018)