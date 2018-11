Media-Markt will mit Vorurteilen zum Weihnachtseinkauf aufräumen

Agentur Hello Wien entwarf sprechende Christbaumfiguren

Wien – "Die besten Geschenkideen gibt's nur im Internet." Das behauptet zumindest eine sprechende Christbaumfigur in Form eines Weihnachtsmannes. "Schluss mit den Weihnachtsmärchen", befindet Media-Markt in seinem neuen TV-Spot – und dem Christbaumschmuck geht es an den Kragen.

mediamarkt

Gleich ergeht es einem Engel, der ebenfalls als Figur von der Tanne baumelt. Er sagt: "Geschenke gibt's erst am 24. Dezember." Auch dem Engel wird mit einer Schere das Wort abgeschnitten. Auch einen Version mit einem Schneemann soll es geben.

mediamarkt

"24-Stunden-Shopping, riesige Auswahl, freundliche Beratung und jede Menge Services – bis Weihnachten,ohne Stress. Wir wollten die Vorzüge von Media Markt zur Weihnachtszeit auf humorvolle, unterhaltsame und etwas skurrile Art und Weise kommunizieren. Und das ist uns gemeinsam mit Hello Wien auch sehr gut gelungen!", sagt Andreas Höglinger, Marketingleiter von Media-Markt-Saturn Österreich. (red, 26.11.2018)