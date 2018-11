Rote Grütze: Rezeptklassiker aus dem Norden

foto: verlag callwey

Jimi Blue Ochsenknecht

Kochen ist easy

Rezepte aus dem wahren Leben

Callwey Verlag, 2018

160 Seiten, € 30,80

ISBN 978-3-7667-2374-1

Jimi Blue Ochsenknecht ist von Beruf Schauspieler und Pop-Rapper. Bekannt wurde er vor allem durch die Verfilmung der Kinderbuchreihe "Die wilden Kerle", bei der auch weitere Ochsenknecht-Familienmitglieder mitspielten. Mit "Kochen ist easy" hat sich Jimi Blue seinen größten Traum erfüllt: ein eigenes Kochbuch. Selber schnell was kochen statt Fastfood ist seine Botschaft.

Die Rezepte gliedert er in die Kapitel "quick & healthy", "feiern & chillen", "family & friends" und "cook & impress" – viele davon sind für zwei Personen, bei Gerichten wie Lasagne sind die Portionen für größere Runden dimensioniert.

Auch thematisch hat sich Ochenknecht nicht festgelegt. Es ist ein buntes Rezept-Programm: "Muddis Streuselkuchen", "How you get the girl – Fisch in Salzkruste" oder "Jimi Bowl – Ceviche vom Lachs" um ein paar zu nennen. Die Rezept-Namen sind kreativ-schelmisch, die Fotos klassisch-clear und der Autor fröhlich-omnipräsent. Eine Kochbuch-Einstiegsdroge, mit schnellen trendigen Rezepten, für Menschen, die gerade erst die Küche erobern.

