Damit Mama und Papa nach den Sternen greifen können…

Studieren mit Kind? Familie, Studium und Job unter den Hut bringen? Was nach viel Stress klingt, gelingt mit Fernstudium und flexiblen Lernwegen.

Die Babyjahre sind vorbei. Der Sprössling wird größer und immer selbstständiger. Das ist meist der Zeitpunkt, wo Mama oder Papa sich selbst auch wieder wichtiger nehmen können und daran denken, neben dem Kind auch die Karriere wieder zu beleben.

Der Weg zum Karrieresprung wird durch eine Lernumgebung einfacher, die sich dem Leben der Studierenden anpasst. Flexibel studieren muss auch für Mamas und Papas möglich sein. Dabei bieten berufsbegleitende Studien schon seit Jahren die Möglichkeit neben dem Job zu studieren. Der optimale Weg neben Job und Familie zu studieren bietet dabei das flexiblere Fernstudium. Das eröffnet neue Chancen für alle Mamas, Papas und all jene denen neben dem Beruf vor allem auch Zeit für die Familie und Freunde wichtig ist.

Selbst wenn das Kind krank ist, man drei Tage lang kein Auge zugetan hat und bei einem Präsenzstudium schon längst etliche Lehrveranstaltungen und den Anschluss verpasst hätte, ist das in einem Fernstudium kein Grund zur Sorge: Die Lehrveranstaltungen sind jederzeit in einem Online Campus abrufbar. Man lernt sobald das Kind wieder wohlauf und man selbst wieder mehr Schlaf bekommen hat.

Solche Fernstudien bietet unter anderem die Ferdinand Porsche FernFH an. Durch den Online Campus, der rund um die Uhr verfügbar ist und in dem alle Lern- und Lehrinhalte digital abrufbar sind, können sich die Studierenden das Studium weitgehend selbst einteilen. Es gibt E-Bibliotheken und verschiedene Foren, die den Austausch zwischen Studentinnen und Studenten aber vor allem auch zwischen Studierenden und Lehrenden ermöglicht. So wird flexibles Studieren an der FernFH gelebt.

Sechs, weit im Voraus planbare, Präsenztage pro Semester sorgen an der FernFH unter anderem auch für den sozialen Aspekt des Studiums, sie dienen dem Teambuilding und dem persönlichen Austausch. An diesem Tagen finden aber auch teilweise Workshops, Vorlesungen und Prüfungen statt. Orts- und zeitunabhängig: Das Studium an der Ferdinand Porsche FernFH passt sich so weitgehend dem Leben der Studierenden an – nicht umgekehrt.

Ferdinand Porsche FernFH – Österreichs einzige Fern-Fachhochschule

Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Fernstudien. Alle Studiengänge sind bundesfinanziert und staatlich akkreditiert. Damit ist das Studieren neben Beruf, Familie und Freizeit mit überschaubaren Kosten (€ 363,36 Studiengebühren pro Semester plus ÖH-Beitrag) auf hohem Niveau garantiert.

Studiengänge: