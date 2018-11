Banjo-spielender Sebastian Kurz-Doppelgänger erheitert Österreicher

Video eines amerikanischen Banjo-Begeisterten erheitert aufgrund dessen frappierender Ähnlichkeit mit dem Bundeskanzler das Netz

Das "Knoxville News Sentinel" wundert sich dieser Tage vermutlich warum deren neun Jahre altes Youtube-Video namens "Songs of Appalachia: Watch Wade Darnell play his banjo" so viele Zugriffe aus Österreich bekommt. Doch die österreichischen Internet-User sind sich einig: Wade Darnell sieht – abgesehen vom Kurzhaarschnitt – unserem Bundeskanzler frappierend ähnlich.

knoxville news sentinel Er habe es von seinem Vater gelernt, erklärt der damals 16-jährige Wade Darnell.

Wade Darnell stellt sich im Video als begeisterter Banjo-Spieler vor, das "wie sein verlängerter Arm sei." Es gebe eine "natürliche Verbindung" zwischen ihm und seinem Banjo und er fühlt sich als wäre er "geboren, um das Banjo zu spielen". Das Banjo-Spielen liegt bei den Darnells in der Familie. Er habe es von seinem Vater gelernt, erklärt der damals 16-jährige Wade Darnell, der "traditional bluegrass" als seine liebste Stilrichtung angibt. (red, 26.11.2018)