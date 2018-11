Klare Heimsiege der NHL-Topteams

Tampa Bay und Nashville weiterhin souverän

Wien – Die Nashville Predators und Tampa Bay Lightning haben sich am Sonntag mit deutlichen Heimsiegen an die Spitze der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gesetzt. Die Predators besiegten die Anaheim Ducks mit 5:2 und sind die Nummer eins der Liga vor den punktgleichen Lightning, die gegen die New Jersey Devils ebenfalls 5:2 gewannen. (APA; 26.11.2018)

NHL-Ergebnisse vom Sonntag:

Arizona Coyotes (mit Grabner) – Calgary Flames 1:6

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 5:2

Nashville Predators – Anaheim Ducks 5:2

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 5:2