Siege für Toronto und LA Clippers

NBA-Conference-Topteams sind weiter gut unterwegs

Toronto/Portland (Oregon) – Die Conference-Spitzenreiter in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben am Sonntag Siege gefeiert. Im Osten gaben sich die Toronto Raptors vor Heimpublikum gegen Miami Heat bei einem 125:115 keine Blöße, im Westen setzten sich die Los Angeles Clippers bei den Portland Trail Blazers 104:100 durch.

Für Toronto überzeugte beim fünften Sieg in Serie Kawhi Leonard mit 29 Punkten und 10 Rebounds. Auf der Gegenseite warf Dwyane Wade von der Bank kommend 35 Zähler. Die Clippers kamen auch dank 34 Punkten und 11 Rebounds von Tobias Harris zu einem hart erkämpften Sieg in Portland, das die dritte Niederlage in Serie einstecken musste. (APA; 26.11.2018)

Ergebnisse National Basketball Association (NBA) vom Sonntag:

Sacramento Kings – Utah Jazz 112:133

Los Angeles Lakers – Orlando Magic 104:108

Detroit Pistons – Phoenix Suns 118:107

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 124:123

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 125:127

Toronto Raptors – Miami Heat 125:115

Memphis Grizzlies – New York Knicks 98:103

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers 100:104