Weltweit erste Genom-editierte Babys in China geboren?

Bei Zwillingsmädchen wurde ein Gen ausgeschaltet, um HIV-Infektionen zu verhindern. Die Nachricht löst heftige Reaktionen aus

Hongkong – Aus China wird ein Durch- und Dammbruch in der Humanmedizin gemeldet: Laut einem exklusiven Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) kamen nämlich die ersten genomeditierten Babys zur Welt. Sollte die Nachricht stimmen, wäre das ein höchst umstrittener Meilenstein sowohl für die Humanmedizin wie auch für die Bioethik.

Laut dem federführenden Wissenschafter He Jiankui (Southern University of Science and Technology of China in Shenzhen) wurde im Erbgut der Zwillingsmädchen Lulu und Nana bereits im frühen Embryonalstadium mithilfe des Genome-Editing-Werkzeugs CRISPR/Cas9 eine Erbanlage ausgeschaltet. Noch gibt es freilich keine wissenschaftliche Veröffentlichung oder weitere Quellen, die das Gelingen der Experimente bestätigen würden.

Genom-Editierung soll vor HIV schützen

He Jiankui gab an, das Genom der Embryonen von sieben Paaren verändert zu haben; daraus sei eine Schwangerschaft resultiert. In einem Youtube-Video erklärt er, dass er mithilfe der "Genom-Chirurgie" im Erbgut der zwei geborenen Mädchen "die molekulare Eintrittspforte entfernt habe, durch die HI-Viren Menschen infizieren können".

Mit anderen Worten: Bei der Genom-Editierung ging es nicht darum, eine lebensbedrohliche Erkrankung auszuschalten, sondern darum, die Babys vor einer Krankheit zu schützen, die im Prinzip behandelbar ist: Die Symptome einer HIV-Infektion können heute problemlos unter Kontrolle gehalten werden, und Millionen von HIV-positiven Menschen weltweit leben ein normales Leben.

Mit der "molekularen Eintrittspforte" ist der Rezeptor CCR5 gemeint, der auf der Oberfläche von Immunzellen vorkommt. Mutationen im CCR5-Gen sind mit der Resistenz gegen eine HI-Virus-Infektion verbunden, die damit im CCR5-Gen verknüpfte Resistenz ist jedoch keinesfalls absolut. Wenn das HI-Virus im Blut nicht nachweisbar ist, ist das Risiko einer Übertragung der HIV-Infektion auf Babys minimal, insbesondere bei HIV-positiven Männern und HIV-negativen Müttern. Eine medizinische Indikation für diesen Menschenversuch bestand also nicht.

"Super-GAU für die Wissenschaft"

Die internationalen Reaktionen auf die Nachricht, die einen Tag vor Beginn des "Second International Summit on Human Genome Editing" in Hongkong verlautbart wurde, fielen heftig aus. "Sollte es sich bewahrheiten, dass ein mithilfe von CRISPR genmanipuliertes Baby erzeugt worden ist, wäre dies für die Wissenschaft ein Super-GAU", meinte etwa Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Uni Erlangen-Nürnberg.

"Dass ausgerechnet am Tag vor dem weltweiten Wissenschaftsgipfel, der über den verantwortlichen Umgang mit Genome Editing beim Menschen berät, ein solches Experiment bekannt wird, kann ja fast nur als Affront gegenüber dem Ansinnen verantwortlicher Wissenschaft gewertet werden", so Dabrock. "Hier hält man sich nicht an international vereinbarte Standards innerhalb der Wissenschaftscommunity."

Der Genom-Editierungsexperte Kiran Musunuru (University of Pennsylvania) kritisiert die Experimente gegenüber der AP ebenfalls scharf: Diese seien ethisch nicht zu rechtfertigen. Ähnlich äußert sich Eric Topol vom kalifornischen Scripps Institute: Das sei viel zu früh gekommen, kritisiert Topol. Einzig George Church von der Harvard University verteidigt den Versuch, die Babys gegen HIV quasi zu immunisieren, und sieht darin einen sinnvollen Eingriff.

Doppelter Tabubruch

Für die Politikwissenschafterin und Bioethikerin Barbara Prainsack (Uni Wien, Österreichische und Europäische Bioethikkommission) brechen die Experimente He Jiankuis gleich mit zwei Tabus der westlichen Medizin und Bioethik: "Fast alle Forscherinnen und Forscher sind sich erstens einig, dass das Editieren von Genomen Nebenwirkungen haben kann, die noch nicht ausreichend untersucht wurden; für die Anwendung dieser Technologie in der Reproduktionsmedizin ist es daher noch viel zu früh."

Der zweiter Tabubruch bestehe darin, dass He Jiankuis Team sich nicht auf die "Heilung" einer tödlichen Krankheit konzentrierte, sondern auf die Vermeidung einer Krankheit, die heute gut behandelt werden kann. Für Prainsack stellt sich aber noch eine weitere Frage – jene der Gerechtigkeit: "Wenn es sich reiche Menschen leisten können, Krankheiten aus den Genomen ihrer zukünftigen Kinder herauseditieren zu lassen, was bedeutet dies für all jene, die sich dies nicht leisten können?"

Uni hat Untersuchungen eingeleitet

In der Zwischenzeit meldete die Southern University of Science and Technology, dass sie gegen He Jiankui Untersuchungen eingeleitet habe. Die Universitätsleitung sei nicht über die Experimente ihres Assistenzprofessors informiert gewesen, der seit Februar bis 2021 unbezahlten Urlaub genommen habe, und hält sie für eine grobe Verletzung ethischer und akademischer Standards. (AP, Reuters, tasch, 26.11.2018)