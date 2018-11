American Express® Platinum Card – und das Leben wird leicht

Erholter reisen, sicherer unterwegs sein und von einem attraktiven Bonusprogramm profitieren – die American Express Platinum Card macht Ihr Leben entspannt. Darüber hinaus punktet die einzigartige Platinum Card mit einem Service, der Ihre Wünsche in Erfüllung gehen lässt.

Die Sicherheit: maximal. Der Lounge-Zugang: unbegrenzt. Der Komfort: weltweit. Der Service: maßgeschneidert. Das sind einige von vielen unvergleichlich vorteilhaften Leistungen der Platinum Card von American Express. Ein ganzes Paket an Möglichkeiten und exklusiven Services steckt in der Karte – das ist weltweit einzigartig, so einzigartig wie Sie.

Die Welt steht Ihnen offen

Für 50 Euro im Monat steht Ihnen die Welt offen – so viel kostet der Mitgliedsbeitrag für Ihre American Express Platinum Card und bis zu sechs zusätzliche Karten. Derart gut aufgestellt, lässt sich die Welt erkunden, und das auf äußerst komfortable Weise. Als Platinum-Haupt- und Zusatzkartenmitglied haben Sie nämlich Zugang zu über 1.200 Airport-Lounges weltweit. Lästiges Warten gehört der Vergangenheit an, denn Sie dürfen die "Fast Lane" beim Sicherheitscheck am Flughafen Wien nutzen. Zusätzlich nehmen Sie an Hotel- und Mietwagen-Partnerprogrammen teil.

Immer an Ihrer Seite

Dass auf die Platinum Card von American Express auch in unangenehmen Fällen Verlass ist, sorgt für ein beruhigendes Gefühl: Ihr Flug hat Verspätung, Ihr Gepäck ist verloren gegangen oder Sie können eine Reise krankheitsbedingt nicht antreten? Der umfangreiche Versicherungsschutz für Haupt- und Zusatzkartenmitglieder beinhaltet ein umfangreiches Reiseversicherungspaket inklusive Reisestorno- und Reisegepäck-Versicherung. Ausführliche Informationen zu den Versicherungsleistungen finden Sie hier.

amex

Wir lassen Ihre Wünsche wahr werden

Als Mitglied von American Express Platinum Card sind Sie übrigens näher dran an den schönen Dingen des Lebens und profitieren von vielen attraktiven Status-Upgrades und Privilegien, etwa einer Leading Golf American Express Card für sechs Greenfees pro Jahr für die schönsten Golfanlagen Österreichs. Darüber hinaus genügt ein Anruf und der Reise- und Lifestyle-Service von American Express organisiert für Sie Geschenke sowie Tickets für Events und Konzerte, übernimmt Reservierungen in Restaurants oder bucht eine komplette Reise für Sie und Ihre Familie.

Wir sind grenzenlos für Sie da und immer an Ihrer Seite.