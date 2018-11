Berichten Sie vom österreichweiten Bahnstreik!

Wo stehen Sie gerade und warten auf den Zug oder die Weiterfahrt? Erzählen Sie im Forum, wie sich der Streik auf Ihr Pendeln auswirkt!

Einmal haben sie es noch versucht. Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber und Vida-Chef Roman Hebenstreit haben sich mit ihren Teams am Montag noch einmal an den Verhandlungstisch gesetzt – vergebens. Es kam zu keiner Einigung. Aus diesem Grund wird jetzt, wie bereits vergangene Woche angekündigt, gestreikt. Zwei Stunden lang werden die Züge am Montag österreichweit stillstehen.

Aber was bedeutet das für Pendler?

Von 12 bis 14 Uhr ist der Streik angesetzt. Bis alle Züge wieder im Regelbetrieb unterwegs sein werden, kann es danach noch etwas dauern. Poster "aichfelder" merkt an, dass es aufgrund der Uhrzeit, zu der gestreikt wird, kaum zu einem Chaos kommen wird:

Für User "Mr.Bean" ist der Zeitpunkt des Streiks schlecht gewählt:

Szenarien wie von Poster "Pfuideifi" sollten sich nicht abspielen:

Wie sind Sie vom Streik betroffen?

