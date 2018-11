Militärhubschrauber im Zentrum von Istanbul abgestürzt

Laut ersten Berichten sind kamen vier Soldaten ums Leben, einer wurde verletzt

Istanbul – Ein türkischer Militärhubschrauber ist in Istanbul in ein Wohngebiet gestürzt. Vier Soldaten seien dabei getötet und einer verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf den Provinzgouverneur Ali Yerlikaya.

Den Angaben zufolge handelte es sich um einen Übungsflug, Anrainer kamen nicht zu Schaden. Der Hubschrauber stürzte im Viertel Sancaktepe auf der asiatischen Seite der Stadt auf eine Straße zwischen mehrstöckige Gebäude. Auf Bildern war das fast vollständig zerstörte Wrack zu sehen. Die Unfallursache war zunächst unklar. (red, APA, Reuters, 26.11.2018)