Regisseur Bernardo Bertolucci gestorben

Der italienische Filmemacher ist 77-jährig nach langer Krankheit gestorben, berichtet "La Repubblica"

Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci ist im Alter von 77 Jahren in Rom gestorben. Der Autor von Meisterwerken wie "Der letzte Tango in Paris" und "Der letzte Kaiser", der schon seit mehreren Jahren krank war und nach einer misslungenen Bandscheibenoperation im Rollstuhl saß, verstarb an Atemproblemen, berichteten italienische Medien am Montag.

Der Regisseur starb in seiner Wohnung im römischen Viertel Trastevere. Medienangaben zufolge sei eine private Trauerzeremonie geplant. "Adieu, großer Maestro Bernardo Bertolucci. Mit seinen Meisterwerken hat er für ewig die Geschichte des Films geprägt", schrieb die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi auf Twitter. "Bertolucci wird als einer der Größten des italienischen und internationalen Films in Erinnerung bleiben", so die Biennale von Venedig in einer Presseaussendung.

eyes on cinema Bernardo Bertolucci und Peter O'Toole hinter den Kulissen von "Der letzte Kaiser".

Der am 16. März 1941 in Parma geborene Regisseur hatte zwischen 1962 und 2012 insgesamt 16 Spielfilme inszeniert. Er zählte zu den wichtigsten Regisseuren Italiens, der vor allem in der ersten Hälfte der 70er-Jahre auch das internationale Filmschaffen prägte. Sein Film "Der letzte Kaiser" von 1987 wurde zum Welterfolg und mit neun Oscars ausgezeichnet.

Auch die Goldene Palme des Filmfestivals in Cannes und der Goldene Löwe der Filmfestspiele in Venedig zählen zu Bertoluccis Auszeichnungen. "Die italienische Kultur erlebt einen Trauertag. Wir verlieren einen großen Meister des italienischen Films, einen Giganten des 20. Jahrhunderts", kommentierte Ex-Kulturminister Dario Franceschini.

vhs memory Hinter den Kulissen von "Himmel über der Wüste"

Der Ex-Minister würdigte auch das Engagement und den gesellschaftspolitischen Einsatz Bertoluccis, der sich unter anderem für ein neues Gesetz zur Filmförderung in Italien eingesetzt hatte. Seit Jahren führte der Regisseur zudem eine Kampagne für die Rechte von Behinderten. Der Filmemacher, der seit einer misslungener Bandscheibenoperation im Rollstuhl saß, hatte 2014 einen Kurzfilm gedreht, um gegen Barrieren für Behinderte in Rom zu protestieren. Seinen Rollstuhl nannte er scherzhaft seinen "elektrischen Stuhl". (red, APA, 26.11.2018)