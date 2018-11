Sechs Tote bei Brand in der Schweiz, auch Kinder unter Opfern

Die Ursache des Brandes in einem Mehrfamilienhaus war zunächst unklar

Solothurn – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn in der Schweiz sind in der Nacht auf Montag sechs Menschen gestorben, darunter auch Kinder. Mehrere Menschen wurden verletzt ins Spital gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, meldete die Kantonspolizei Solothurn am Montag.

Das Feuer brach in einem unteren Stockwerk aus. Ein Bewohner bemerkte gegen 2.10 Uhr Rauch im Stiegenhaus und löste Alarm aus, die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus.

In dem Mehrfamilienhaus befanden sich mehr als 20 Personen. Die meisten von ihnen brachte die Feuerwehr in Sicherheit. Für sechs Personen kam allerdings jede Hilfe zu spät. (APA, 26.11.2018)