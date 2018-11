Ukrainischer Präsident Poroschenko will Kriegsrecht ausrufen

Poroschenko alarmiert Reservisten – Demonstranten vor russischen Botschaften in Kiew und Lemberg

Kiew/Lwiw (Lemberg) – Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will als Konsequenz aus dem militärischen Zwischenfall vor der von Russland annektierten Krim-Halbinsel das Kriegsrecht ausrufen. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, das am Montag in einer Sondersitzung darüber entscheiden solle, sagte Poroschenko in der Nacht auf Montag nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrates.

Eine entsprechende Bitte an die Rada in Kiew sei bei der Sitzung formuliert worden. Die Verhängung des Kriegsrechts würde dem Staat erheblich mehr Befugnisse geben und das zivile Recht einschränken.

Zudem setzte Poroschenko die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Die sogenannte Erste Welle der Reserve solle sich bereit halten, sagte Poroschenko in Kiew. Dies bedeute jedoch nicht unmittelbar eine Mobilmachung, fügte er nach Angaben der russischen Agentur Interfax hinzu.

Drei verletzte Matrosen

Russische Grenzschutzboote hatten zuvor nach übereinstimmenden Angaben der russischen und der ukrainischen Regierung im Schwarzen Meer vor der Halbinsel drei Marineschiffe der Ukraine beschossen und drei Matrosen verletzt. Anschließend beschlagnahmten sie die Boote. Während Kiew von einer militärischen Aggression sprach, erklärte der FSB, die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen und hätten auf Aufforderungen zu Stoppen nicht reagiert.

Vor der russischen Botschaft in Kiews versammelten sich am Sonntagabend Dutzende Demonstranten. Ein starkes Polizeiaufgebot sicherte das Gebäude ab. Am Ende hinterließen die aufgebrachten Ukrainer Hunderte von weißen Papierschiffchen vor der Botschaft und auf dem Zaun, wie die Zeitung "Ekspres" berichtete.

Unweit der Botschaft sei ein Auto mit russischen Diplomatenkennzeichen in Brand gesetzt worden, berichtete die russische Agentur Tass. Vor dem russischen Konsulat in Lwiw (Lemberg) zündeten Demonstranten Autoreifen an.

Straße mit größter strategischer Bedeutung

Die Straße von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist für Moskau und Kiew von größter strategischer Bedeutung. Die Meerenge zwischen der Krim und Russland ist die einzige Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem nördlich gelegenen Asowschen Meer.

Es handelt sich um eine wichtige Passage für Schiffe mit ukrainischen Metallindustrie-Exporten. Denn am Asowschen Meer liegt unter anderem die Hafenstadt Mariupol – die letzte noch von Kiew kontrollierte große Stadt im Osten der Ukraine und ein wichtiger Industriestandort.

Kiew und westliche Staaten werfen Moskau vor, den Schiffsverkehr durch die Straße von Kertsch absichtlich zu behindern. So verhindert die Fertigstellung einer 19 Kilometer langen Brücke über die Meerenge nach Angaben der Hafenleitung von Mariupol die Durchfahrt sehr großer Schiffe. Außerdem stoppt die russische Küstenwache seit diesem Jahr Frachter – offiziellen Angaben zufolge für Kontrollen.

Auch militärisch nahmen die Spannungen zu. So verlegte die russische Marine im Mai fünf Kriegsschiffe vom Kaspischen Meer in das Asowsche Meer. Kiew befürchtet, dass Moskau eine Offensive auf Mariupol vorbereiten könnte. Die Ukraine und der Westen beschuldigen Russland, die Rebellen im Industriegebiet Donbass zu unterstützen, das am Asowschen Meer liegt. (APA, Reuters, dpa, 26.11.2018)