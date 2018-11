0:1 – LASK war Rapid eine Nummer zu groß

Joao Victor ließ die mögliche Vorentscheidung aus. Er schob die Vorlage von Reinhold Ranftl aus Einschussposition links am Tor vorbei (60.). Rapid lief in dieser Phase nur hinterher, war vom Ausgleich weit entfernt. Strebinger machte gegen Joao Victor die kurze Ecke zu (67.), auf der Gegenseite haute Alar nach Berisha-Zuspiel am Ball vorbei (69.). Der LASK war stets gefährlich. Holland (72./Kopfball), Joao Victor (76.), und Joker Samuel Tetteh (77.) vergaben erneut Großchancen. Es sollte sich nicht rächen. Murg schoss die beste Rapid-Möglichkeit im Finish über das Tor (86.). Der Abpfiff wurde von einem gellenden Pfeifkonzert untermalt. (APA, 25.11. 2018)

Bei Rapid stand Philipp Schobesberger zum ersten Mal seit 27. Mai in der Bundesliga in der Startelf – er sollte anfangs ein belebender Faktor in der Offensive sein. Deni Alar kam anstelle von Christoph Knasmüllner zum Einsatz, der aufgrund der bevorstehenden Geburt seines Kindes fehlte. Beim LASK vertraute Trainer Oliver Glasner auf seine bewährte Formation, Dominik Frieser agierte nach seiner Gala beim 5:1 gegen die Admira neuerlich als Sturmspitze.

Der erste Sieg des LASK bei Rapid seit Mai 2000 war hochverdient, wegen mangelhafter Chancenverwertung aber bis zuletzt in Gefahr. James Holland erzielte das einzige Tor des Tages (54.) und sorgte damit auch für eine misslungene Generalprobe Rapids vor dem wichtigen Gastspiel bei Spartak Moskau in der Europa League am Donnerstag.

Wien – Der LASK hat am Sonntag den Bundesliga-Schlager bei Rapid 1:0 gewonnen. Die Oberösterreicher beendeten damit eine zwölf Spiele andauernde Sieglos-Serie in Hütteldorf und gewannen zudem auch den zweiten Saisonvergleich. Nach 15 Runden ist die zweitplatzierte Elf von Trainer Oliver Glasner den Wienern bereits um 13 Punkte enteilt. Rapid ist weiter nur Achter und fünf Zähler von der Meistergruppe entfernt.

Stimmen:

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "In der ersten Hälfte war es absolut ein Spiel, wo keiner ein Plus gehabt hat. Es war auf beiden Seiten ziemlich eng. Wir haben gewusst, wie der LASK spielt, dass er früh stört. In der zweiten Hälfte haben wir nach dem 0:1 noch einmal alles versucht, aber natürlich hat der LASK dann mehr Räume bekommen und sie haben sie genutzt. Strebi hat uns da im Spiel gehalten. Man muss sagen, dass der LASK der verdiente Sieger ist. Sie haben auch in der zweiten Hälfte ihr Spiel durchgezogen und wir haben unsere Leistung nicht mehr so am Platz abliefern können, damit man bestehen kann."

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Es ist für uns alle ein wunderbarer Nachmittag oder Abend. Wir haben mit dem LASK seit 18 Jahren erstmals gewonnen in Wien bei Rapid, ich persönlich habe über 44 Jahre warten müssen. Ein großer Dank an meine Spieler, dass diese Scharte ausgemerzt wurde, ich diese Fragen in Zukunft nicht mehr beantworten muss. Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Die erste Hälfte war pari, in der zweiten Hälfte haben wir die Räume ausgenutzt. Das war aller Ehren Wert. Strebinger hat gezeigt, dass er im Eins gegen Eins der beste Torhüter in Österreich ist, er hat Rapid im Spiel gehalten."