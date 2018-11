Bahnfahrt ins Ungewisse: Warnstreik am Montag rückt näher

Am Montag stehen die Züge still. Oder auch nicht. Die wichtigste Frage rückt beim Ringen um einen neuen Kollektivvertrag in den Hintergrund

Für Montag, 26. November, in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr hat die Gewerkschaft österreichweite Warnstreiks angekündigt." Mit gewohnt freundlicher Sachlichkeit bereitete Chris Lohner Bahnkunden schon am Wochenende mit Durchsagen an heimischen Bahnhöfen auf bevorstehende "Einschränkungen im Zugverkehr" vor. Für weitere Informationen wurden Kunden an die ÖBB-Webseite verwiesen, wo diese allerdings nicht aufzufinden waren. "Derzeit ist uns nicht bekannt, welche Strecken oder Verbindungen von den Streiks betroffen sein werden", hieß es dort am frühen Sonntagabend lapidar.

Man wusste also nicht mehr, als schon zwei Tage davor bekannt war. Nur so viel war bis dahin sicher: Der ÖBB-Postbus wird nicht stillstehen. Und die Zugbindung von Sparschiene-Tickets wird für Montag jedenfalls aufgehoben. Man ersuche Kunden, so weit wie möglich auf Züge außerhalb des betroffenen Zeitraums auszuweichen, so die ÖBB. Was man ebenfalls schon sagen konnte: Bei Zügen, die gegebenenfalls in den Bahnhöfen abgestellt werden, sollen Heizung und Strom funktionieren. Klar ist zudem, dass Kunden bei Zugausfall beziehungsweise Verspätung von über 60 Minuten einen Anspruch auf Fahrpreiserstattung haben.

Gespräch unter vier Augen

Beim Versuch den von der Gewerkschaft für Montag geplanten Bahnstreik abzuwenden, setzen die Arbeitgeber alles auf eine Karte. Chefverhandler Thomas Scheiber kündigte am Sonntagabend im Anschluss an eine Expertensitzung ein "substanziell verbessertes Angebot" an, dass er seinem Gegenüber, vida-Chef Roman Hebenstreit, im Vier-Augen-Gespräch unterbreiten werde. Das Angebot werde auch schriftlich überreicht, damit es keinen Interpretationsspielraum geben kann, "und dann hoffen wir auf konstruktive, lösungsorientierte und zielführende Gespräche".

Für Sonntagabend war ein Vieraugengespräch der Verhandlungsführer Scheiber auf Arbeitgeberseite und Hebenstreit von der Gewerkschaft geplant.

Dieses Spitzengespräch ist Vida zufolge "keine offizielle Kollektivvertragsverhandlungsrunde", der Ausgang des Treffens ist laut Scheiber entscheidend, ob im Anschluss daran überhaupt noch offiziell weiterverhandelt wird.

Auslöser für den möglichen Warnstreik am Montag sind die verfahrenen Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 40.000 heimischen Eisenbahner. Der Stand der Dinge nach acht Verhandlungsrunden: Die Arbeitgeber bieten nach eigener Berechnung drei Prozent mehr Lohn, die Arbeitnehmer sehen eine deutlich geringere Steigerung von nur knapp über der Inflationsrate. Heben streit bezeichnet das Angebot der Arbeitgeber als "unwürdig". Konkrete eigene Forderungen nennt die Gewerkschaft nicht, die Arbeitgeber sagen aber, dass die Summe aller Forderungen zu einer Mehrbelastung von zehn Prozent führen würde.

Die Westbahn und der aufgezwungene Streik

"Wir finden es unverantwortlich, dass wir nach wie vor keine konkreten Informationen erhalten und somit tausende Fahrgäste nicht rechtzeitig im Detail über Zugausfälle und Alternativen informieren können", kritisierte Pusswald die Gewerkschaft. Ebenso unklar blieb zunächst, ob die private Westbahn den Zugverkehr uneingeschränkt aufrechterhalten kann.

Zunächst hatte der Westbahn-Betriebsrat am Sonntag angekündigt, sich dem Streikaufruf anzuschließen. Die Antwort des Managements erfolgte umgehend per Aussendung. Die Westbahn lasse sich durch die Gewerkschaft den Warnstreik nicht aufzwingen und werde für die Kunden unterwegs sein, hieß es darin. Bereits am Freitag war in einer Rundmail die Belegschaft aufgefordert worden, nicht am Warnstreik teilzunehmen. "Wir als Westbahn streiken nicht", hieß es darin.

Das Westbahn-Management wolle wie die ÖBB "selbstverständlich exakt wissen, wer streiken wird", zitiert Vida aus der Rundmail. Für den Streikzeitraum wurde laut Gewerkschaft ebenso mit dem Einbehalt des Entgelts gedroht wie bei der ÖBB.

Die Gewerkschaft Vida wirft der ÖBB-Führung vor, Druck auf Mitarbeiter auszuüben, die am für Montag anberaumten Warnstreik teilnehmen wollen. Konkret sollen sämtliche Führungskräfte angewiesen worden sein, teilnehmende Mitarbeiter namentlich zu erfassen und zu melden. "Die ÖBB stellen das Streikrecht selbstverständlich nicht infrage", versuchte das Unternehmen anschließend zu kalmieren.

Unfreundlicher Akt

Ein Insider sieht in dem Vorgehen einen unfreundlichen Akt, der in dieser Form nicht üblich sei. Hintergrund ist, dass ein Arbeitgeber die streikenden Mitarbeiter nicht bezahlen muss, wenn er ihre Namen festhält. Diese müssten sich in Sachen Ersatzzahlung an die Gewerkschaft wenden. Wer kein Gewerkschaftsmitglied ist, hätte damit Pech. Was nicht heißt, dass nicht am Ende doch die Arbeitgeber die Kosten übernehmen, wie man aus anderen Kollektivvertragsverhandlungen weiß. Die Drohung mit der namentlichen Erfassung ist durchaus als Wink an den Verhandlungspartner zu verstehen. Findet man zu einer Einigung, gilt als üblich, dass das Unternehmen zahlt.

Auf die Rundmail der Westbahn reagierte die Gewerkschaft empört mit einem offenen Brief an Westbahn-Gesellschafter Hans Peter Haselsteiner. Hebenstreit forderte Haselsteiner auf, die Aufforderung an die Mitarbeiter, dem Streikaufruf nicht Folge zu leisten, zu kommentieren. "Derartig Widerwärtiges schafft ein Klima voll von Angst und Schrecken. Das muss nicht sein, und dafür standen Sie nie", heißt es in dem Schreiben. (aha, ung, rebu, 25.11.2018)