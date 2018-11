Hamilton gewinnt das Saisonfinale in Abu Dhabi

Der Weltmeister hält beim letzten GP 2018 Vettel und Verstappen hinter sich.

Abu Dhabi – Weltmeister Lewis Hamilton hat das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2018 gewonnen. Der Mercedes-Star setzte sich in Abu Dhabi gegen Sebastian Vettel im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull durch. Es war Hamiltons elfter Saisonsieg, der vierte in Abu Dhabi und der insgesamt 73. seiner Karriere.

Daniel Ricciardo beendete sein letztes Rennen für Red Bull an der vierten Stelle vor Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Kimi Räikkönen, nach wie vor letzter Weltmeister für Ferrari, schied in seinem Abschiedsrennen für die Scuderia früh aus, behielt aber den dritten WM-Rang.

Für Nico Hülkenberg war das Rennen nach einem spektakulären Überschlag bereits in der ersten Runde beendet. Der Deutsche überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt.

"Danke, Formel 1"

Fernando Alonso kam in seinem 311. und vorerst letzten Formel-1-Rennen als Elfter ins Ziel, verfehlte aber nach einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Abkürzens die durchaus möglichen Punkteränge. "Es hat Spaß gemacht, mit diesen Leuten zu Fahren. Danke, Formel 1", sagte der 37-Jährige, dem zum legendären "Triple" nach Siegen in Monte Carlo und den 24 Stunden von Le Mans noch der Erfolg in den 500 Meilen von Indianapolis fehlt.

Hamilton genoss die Rosenwasserdusche auf dem Siegespodest mit nacktem Oberkörper. Nach dem aus seiner Sicht wenig spektakulären Rennen landete der Fünffach-Weltmeister zum 17. Mal unter den ersten drei und fixierte mit 408 Zählern neuen Punkterekord (bisher Vettel mit 397 im Jahr 2013). Aus der Pole Position gestartet, lag der bis zum Boxenstopp in der 9. der 55 Runden voran und übernahm in der 34. endgültig wieder die Spitze, nachdem Ricciardo als Letzter der Spitzenfahrer zum Reifenwechsel abgebogen war.

Vettel: "Alles versucht"

Für Vettel blieb einmal mehr nur der zweite Platz. "Ich habe alles versucht bis zur letzten Runde. Ich hatte gehofft, es wäre ein bisschen mehr Rad an Rad geworden", sagte der 31-jährige Deutsche. Hamilton fiel es leicht, Komplimente zu verteilen. "Es ist eine Freude, gegen einen Mann wie Sebastian zu fahren. Er ist ein ehrlicher, harter Fahrer und hat einen tollen Job gemacht. Jeder von uns gibt das Beste, es wird jedes Jahr schwieriger."

Weil Bottas Reifenprobleme hatte und aus Sicherheitsgründen ein zweites Mal an die Box geholt wurde, verpasste Mercedes den vierten Doppelsieg in dem Golf-Emirat in Serie. Verstappen schaffte zwar bei der zehnten Auflage auf dem Yas-Marina-Circuit den ersten Red-Bull-Podestplatz, um in der Gesamtwertung Dritter zu werden, hätte er aber im Rennen Zweiter werden müssen. (sid, red – 25.11.2018)