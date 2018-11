Krim-Krise eskaliert, Russland sperrt Straße von Kertsch

Russisches Schiff soll ukrainischen Schlepper gerammt haben, Frachtschiff blockiert Durchfahrt

Kiew – Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist erneut eskaliert. Die ukrainische Marine teilte am Sonntag mit, dass das Schiff "Don" des russischen Grenzschutzes einen Marineschlepper der Ukraine gerammt habe. Ein Motor und der Rumpf des Schiffes seien dabei beschädigt worden. Russland bestätigte dies zunächst nicht.

Kiew schickte daraufhin zwei weitere Schiffe zur Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Russland sperrte die Durchfahrt "aus Sicherheitsgründen" komplett ab.

Moskau spricht von Provokation

Zuvor wollten die drei ukrainischen Schiffe die Meerenge passieren, was Russland als Provokation deutete. Das Nachbarland wolle eine "Konfliktsituation" schaffen, indem man die Zwölf-Meilen-Zone vor der russischen Küste verletze, zitierten Medien eine Stellungnahme der russischen Behörden. Es würden alle Schritte unternommen, um eine Provokation zu verhindern.

керчь инфо Kampfjets im Tiefflug.

Russland warf demnach der ukrainischen Marine vor, die russische Grenze ohne Erlaubnis passiert zu haben. Kiew dementierte. Die Russen sprachen von "gefährlichen Manövern".

foto: imago/itar-tass Von russischer Seite wurde dieses Foto veröffentlicht, das drei ukrainische Schiffe in der Straße von Kertsch zeigen soll.

In Kiew hieß es den Angaben nach, Moskau verstoße gegen das UNO-Seerechtsübereinkommen und den Vertrag zwischen der Ukraine und Russland zur Nutzung des Asowschen Meers und der Straße von Kertsch.

Die Straße von Kertsch verbindet das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer.

Der Schlepper "Yani Kapu" und zwei Begleitschiffe waren demnach in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg von der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Mariupol am Asowschen Meer.

foto: reuters Die ukrainische Marine hat dieses Bild veröffentlicht, auf dem ein Schiff des russischen Grenzschutzes einen ukrainischen Marineschlepper aufhalten soll.

Das Asowsche Meer nordöstlich der Halbinsel Krim entwickelt sich seit Monaten zu einem weiteren Schauplatz des Konflikts der Nachbarländer. Das Verhältnis ist wegen der 2014 von Russland annektierten Krim und der Ostukraine, wo Moskau aus westlicher Sicht die prorussischen Separatisten militärisch unterstützt, zerrüttet.

Fischkutter festgesetzt

Kiew hatte angekündigt, die Präsenz der Marine im Asowschen Meer zu erhöhen. In den vergangenen Monaten hatten beide Seiten Fischkutter in dem Meer festgesetzt und beschlagnahmt. Am Sonntag überflogen auch russische Kampfhubschrauber und Militärflugzeuge die Brücke.

foto: reuters/pavel rebrov Su-25-Kampfflugzeuge und Ka-52-Hubschrauber über der Brücke.

Die Agentur Interfax berichtete, es sollten russische Kampfflugzeuge auf der Krim stationiert werden. Auf Bildern war zu sehen, dass ein großes Frachtschiff direkt unter der Brücke zur Halbinsel quer im Wasser stand und so die Durchfahrt blockierte.

foto: reuters/pavel rebrov Die Durchfahrt unter der im Mai eröffneten Brücke ist blockiert.

Im Oktober erklärte der ukrainische Flottenchef Igor Bondarenko die Absicht, einen Flottenstützpunkt im Asowschen Meer aufzubauen. Dies sei als Gegengewicht zur Militärpräsenz der Russen gedacht.

Zugleich klagte er, dass Russland mit Fertigstellung der Krim-Brücke den Verkehr ukrainischer Schiffe durch die Meerenge von Kertsch zunehmend blockiere. Innerhalb weniger Monate wurden rund 150 ukrainische Schiffe von Russland gestoppt und kontrolliert.

Moskau rechtfertigt das als Reaktion auf die Festsetzung eines russischen Schiffs im Asowschen Meer. Im Kreml sieht man die anstehende ukrainische Präsidentenwahl als Katalysator der Eskalation: Petro Poroschenko wolle durch den Konflikt sein Rating anheben oder den Ausnahmezustand verhängen, um die Wahl abzusagen, behauptete der Leiter des Außenausschusses im Föderationsrat, Wladimir Dschabarow. (André Ballin aus Moskau, red, APA, 25.11.2018)