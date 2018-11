"Wundertüte" Max Franz überrascht alle und sich selbst

Als alles gegen ihn sprach, landete Kärntner in Lake Louise zweiten Weltcupsieg

Lake Louise – Als Erstes musste ein Schokochino her. Das Mischgetränk aus Kaffee und Kakao war quasi der Sieger-Champagner für Max Franz nach dessen unerwartetem Abfahrtssieg in Lake Louise. Als wegen Knieproblemen und Materialwechsel fast alles gegen ihn sprach, landete der Kärntner in Kanada seinen zweiten Weltcupsieg.

Der erste in Gröden ist schon zwei Jahre her und dass der nächstes Jahr 30 werdende Franz erst bei zwei Siegen hält, spricht Bände. Der Cousin des ehemaligen Weltcupläufers Werner Franz ist nämlich hoch veranlagt, hat sich mit der Umsetzung seines Talentes in Siege aber oft schwergetan, zudem Stürze und Verletzungen hinnehmen müssen. Auch beim letzten Saison-Feinschliff in Colorado bremsten ihn Knieprobleme. Und dann kam aus heiterem Himmel dieser Start-Ziel-Sieg mit Startnummer eins in Kanada.

Arbeit und Talent

"Er ist halt eine Wundertüte", meinte ÖSV-Abfahrtschef Sepp Brunner. "Max ist ein Riesen-Talent mit extrem viel Gefühl. Wenn bei ihm alles passt und er sich wohlfühlt, ist er am Tag X schwer zu schlagen. Dass man gleich das erste Rennen nach einem Materialwechsel gewinnt, gibt es nicht oft."

Der mit so viel Talent gesegnete Kärntner habe eventuell genau deshalb nicht immer alles Notwendige getan, glaubt Brunner. "Aber jetzt arbeitet er richtig hart."

Dass die ÖSV-Herren nach zwei Saisonrennen ungeschlagen sind, freute vor allem Andi Puelacher. "Super, dass es so angefangen hat. Max' Sieg ist ein gutes Signal für die ganze Mannschaft", befand der ÖSV-Herrenchef.

Retrospektiv war die "Eins" für Franz ein Glück gewesen, das schon bei der Startnummernverlosung begonnen hatte. Franz war zunächst durch Losentscheid gegen Peter Fill auf Platz zehn gerutscht, erhielt dadurch die meist eher ungeliebte Nummer eins. "Als ich davon erfahren habe, ist mir das Adrenalin richtig eingeschossen", so Franz. "Mit der Nummer hast du keine Infos, kannst dich nur auf dich selbst verlassen."

Eine WM-Saison mit der Nummer eins zu eröffnen, sei jedenfalls "geil". "Und das Wetter war auch ein bissl auf meiner Seite", gestand Franz, nachdem er erstmals das rote Trikot des Disziplinensiegers tragen durfte. "Was für ein cooler Tag."

Zweifel und flotte Latten

Zweifel wegen der Knieprobleme seien natürlich da gewesen. "Sehr viele sogar. Aber Gott sei Dank haben wir alles gut hingebracht und im Rennmodus konnte ich Vollgas geben." Das Knie sei und bleibe ein Fragezeichen. "Es ist eine Lotterie. Aber im Moment geht's mir sehr gut, ich hoffe das bleibt so." Er habe jedenfalls auch sich selbst überrascht. "Denn die volle Überzeugung war nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, natürlich nicht da."

Der Markenwechsel hat Franz zum Fischer-Teamkollegen von Landsmann Vincent Kriechmayr gemachte. Mit dem teilt er sich auch Servicemann Wilfried Wieser. "Er hat mir super Ski hingestellt und einen guten Riecher dafür gehabt, was ich heute brauche."

Kriechmayr hatte Franz bei Fischer mit offen Armen aufgenommen und viele Geheimnisse verraten. Zu viele? "Nein, nein. Max ist ein super Kerl und guter Freund. Dass er gleich das erstes Rennen gewonnen hat, ist mega und ein Ansporn für mich", gab sich der Oberösterreicher sportlich. "Ich freue mich für ihn. Aber diesen Ski sieht er nicht mehr", scherzte Kriechmayr. Franz bedankte sich. "Vinz hat mir die Richtung gezeigt. Ich hoffe, wir bleiben so ein gutes Team."

Einer der ersten Gratulanten war per Textnachricht Michael Walchhofer, den Franz nach acht Jahren als aktuellsten österreichischen Abfahrtssieger in Lake Louise ablöste. Der drittplatzierte Südtiroler Dominik Paris gratulierte ebenfalls. "Max fährt seit Jahren stark und hat es sich mehr als verdient, wieder mal ganz oben zu stehen." (APA, 25.11. 2018)