Lobeshymnen auf Ronaldo nach Juves 2:0 gegen SPAL

Portugiese hält nach einem Treffer bereits bei neun Saisontoren

Turin – Juventus Turin befindet sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiterhin in prächtiger Verfassung. Der Titelverteidiger und Rekordmeister feierte am Samstag gegen SPAL einen 2:0-Heimsieg und hält damit nach 13 Runden bei zwölf Siegen und einem Unentschieden. Die Tore für den souveränen Spitzenreiter erzielten Cristiano Ronaldo (29.) und Mario Mandzukic (60.).

CR7 hat nach schleppendem Saisonstart damit schon neun Treffer auf dem Konto, im Gesamtjahr schaffte Ronaldo bereits 31 Tore. Die Gazzetta dello Sport feierte ihn als überragenden Spieler. "Er verschwendet keine Minute und er drängt Juve zum Erfolg, nachdem es sich die Mannschaft in der ersten Halbzeit gemütlich macht. Auch sein Beitrag zum 2:0-Tor ist entscheidend", lobte das Blatt.

"Die Pause in der Meisterschaft tut Ronaldo gut. Mit ihm im Kader siegt Juve mühelos in einer Partie, die als Training in Hinblick auf die Champions League gilt", so der Corriere dello Sport.

"Die Macht Ronaldos: Er ist der wahre Anführer Juves. Er bringt die Mannschaft mit Leichtigkeit zum Erfolg: In einem Wort, einfach bewundernswert", so der Corriere della Sera. "Die Mannschaft wächst kontinuierlich mit Ronaldo als unangefochtenem Held", urteilte Tuttosport. (APA, sid – 25.11.2018)