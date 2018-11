Cristiano Ronaldo (29.) und Mario Mandzukic (60.) trafen

Turin – Juventus Turin befindet sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiterhin in prächtiger Verfassung. Der Titelverteidiger und Rekordmeister feierte am Samstag gegen SPAL einen 2:0-Heimsieg und hält damit nach 13 Runden bei zwölf Siegen und einem Unentschieden. Die Tore für den souveränen Spitzenreiter erzielten Cristiano Ronaldo (29.) und Mario Mandzukic (60.). (APA, 24.11.2018)