Brunner bei Killington-RTL erstmals am Stockerl, Brignone siegt

Die Österreicherin muss sich nur der Italienerin und Halbzeit-Leaderin Mowinckel geschlagen geben

Killington (Vermont) – Stephanie Brunner hat im alpinen Ski-Weltcup in Killington den ersten Podestplatz ihrer Karriere perfekt gemacht. Die Tirolerin musste sich am Samstag im Riesentorlauf als Dritte um 0,78 Sekunden der Italienerin Federica Brignone geschlagen geben, Zweite wurde die Halbzeitführende Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (0,49).

Es ist der erste Podestrang für Österreich in einem Weltcup-Riesentorlauf seit 7. März 2016 in Jasna, als Eva-Maria Brem gewann. Anna Veith wurde in Killington Achte, Katharina Liensberger verbesserte sich mit Laufbestzeit von Rang 28 auf neun. (APA, 24.11.2018)

Endstand des Weltcup-Riesentorlaufs der Damen am Samstag in Killington:

1. Federica Brignone (ITA) 1:51,33 54,08 57,25

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:51,82 +00,49 53,71 58,11

3. Stephanie Brunner (AUT) 1:52,11 +00,78 54,15 57,96

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,32 +00,99 54,38 57,94

5. Tessa Worley (FRA) 1:52,34 +01,01 54,23 58,11

6. Wendy Holdener (SUI) 1:52,64 +01,31 54,40 58,24

7. Petra Vlhova (SVK) 1:52,66 +01,33 54,96 57,70

8. Anna Veith (AUT) 1:52,69 +01,36 54,63 58,06

9. Katharina Liensberger (AUT) 1:52,93 +01,60 55,72 57,21

10. Frida Hansdotter (SWE) 1:53,43 +02,10 55,22 58,21

11. Marta Bassino (ITA) 1:53,46 +02,13 54,86 58,60

12. Adeline Baud Mugnier (FRA) 1:53,52 +02,19 55,80 57,72

13. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:53,54 +02,21 55,52 58,02

14. Irene Curtoni (ITA) 1:53,73 +02,40 55,01 58,72/Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:53,73 +02,40 55,31 58,42

16. Taina Barioz (FRA) 1:53,80 +02,47 54,88 58,92

17. Eva-Maria Brem (AUT) 1:53,84 +02,51 55,56 58,28/Kristin Lysdahl (NOR) 1:53,84 +02,51 55,81 58,03

19. Lara Gut (SUI) 1:53,86 +02,53 55,69 58,17

20. Ricarda Haaser (AUT) 1:53,95 +02,62 55,40 58,55

21. Alexandra Tilley (GBR) 1:53,97 +02,64 55,04 58,93

22. Sara Hector (SWE) 1:54,07 +02,74 54,93 59,14

23. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 1:54,12 +02,79 55,71 58,41

24. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:54,14 +02,81 55,60 58,54

25. Michelle Gisin (SUI) 1:55,12 +03,79 55,16 59,96

26. Mikaela Tommy (CAN) 1:57,63 +06,30 55,10 1:02,53

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Estelle Alphand (SWE), Viktoria Rebensburg (GER), Meta Hrovat (SLO), Valerie Grenier (CAN)

U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: Bernadette Schild, Stephanie Resch, Julia Scheib, Franziska Gritsch, Katharina Truppe (alle AUT)