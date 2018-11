Gasser gewinnt Big Air in Peking

Erster Erfolg in neuer Saison für Olympiasiegerin – Millauer im Herren-Bewerb Dritter

Peking – Anna Gasser hat beim Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Saisonerfolg gefeiert. Die Olympiasiegerin aus Kärnten triumphierte am Samstag im "Vogelnest"-Stadion klar vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Kanadierin Laurie Blouin. Zuletzt in Modena hatte Österreichs Sportlerin des Jahres Rang drei belegt, den Saisonauftakt in Neuseeland hatte sie ausgelassen.

Bei den Herren belegte Clemens Millauer Platz drei. Der 23-jährige Oberösterreicher musste sich nur dem Schweden Sven Thorgren und dem Japaner Takeru Otsuka geschlagen geben. Bisher waren fünfte Ränge die besten Weltcup Ergebnisse von Millauer. (APA, 24.11. 2018)