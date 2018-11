Pellegrini will Arnautovic bei West Ham halten

Hammers-Coach: "Ich bin sicher, dass er hier glücklich ist, und der beste Weg, das zu zeigen, sind gute Leistungen"

London – Geht es nach West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini, soll Marko Arnautovic den "Hammers" noch länger erhalten bleiben. "Ich kenne Marko. Ich weiß, wie er denkt", sagte der Chilene zu Journalisten. "Ich denke, jeder Spieler in jeder Mannschaft muss die Ambition haben, sich in seiner Karriere zu verbessern. Aber ich bin sicher, dass er hier glücklich ist, und der beste Weg, das zu zeigen, sind gute Leistungen."

Pellegrinis Aussagen erfolgten, nachdem Arnautovic bzw. dessen Bruder in der Vorwoche durchklingen ließ, nach Höherem zu streben. "Ich bin 29, also im besten Alter. Es ist klar, dass ich mich mit den Allerbesten messen will", sagte der Wiener zum Kurier. Sein Bruder und Berater Danijel hatte zuvor betont, dass der Angreifer für den nächsten Schritt bereit sei.

Arnautovic spielt seit Sommer 2017 für West Ham, sein Vertrag läuft bis 2022. In dieser Saison gelangen dem ÖFB-Teamspieler in der Premier League fünf Tore. Am Samstag wartet auf die "Hammers" das schwierige Heimspiel gegen das Spitzenteam Manchester City. (APA/Reuters, 23.11.2018)