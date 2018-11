U21-EM-Auslosung: ÖFB-Team gegen Deutschland

Das ÖFB-Team bekommt es bei der Euro 2019 in Italien neben Deutschland mit Dänemark und Serbien zu tun

Bologna – Die Gegner der österreichischen Fußball-U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2019 in Italien (16. bis 30. Juni) stehen fest. Das Team von Werner Gregoritsch trifft bei der ersten EM-Teilnahme in Gruppe B auf Deutschland, Dänemark und Serbien. Das ergab die Auslosung in der Fabrik des italienischen Sportwagenherstellers Lamborghini am Freitagabend. Als Glücksfee in Bologna fungierte Italiens ehemaliger Edeltechniker Andrea Pirlo.

Die Spiele der Österreich-Gruppe B gehen in Udine und Triest über die Bühne. Das ÖFB-Team startet am 17. Juni gegen Serbien. Drei Tage später folgt das Duell mit Dänemark, ehe es zum Abschluss am 23. Juni gegen Deutschland geht. Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite stehen im Halbfinale und sind damit auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. (red, APA, 23.11.2018)

Auslosung:

Gruppe A: Italien, Spanien, Polen, Belgien

Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Serbien, Österreich

Gruppe C: England, Frankreich, Rumänien, Kroatien

Spielplan Österreich:

Serbien – Österreich (17. Juni, Udine)

Dänemark – Österreich (20. Juni, Udine)

Österreich – Deutschland (23. Juni, Triest)

Modus: Gruppensieger und bester Gruppenzweite im Halbfinale.

Halbfinale: 27. Juni

Finale: 30. Juni

Die Töpfe:

Topf 1: Italien, Deutschland, England

Topf 2: Spanien, Dänemark, Frankreich

Topf 3: Serbien, Kroatien, Belgien, Österreich, Polen, Rumänien