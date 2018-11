TV-Tipps für Sonntag, 25. November

Pressestunde, Heimat, fremde Heimat, Erlebnis Bühne, Im Zentrum über Brexit, Abyss, Verblendung – mit Radiotipps

11.00 GESPRÄCH

Pressestunde Mit Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich. Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen bei Stefan Lenglinger: 1) Österreich ist seit langem ein Transit- und Zielland von Menschenhandel. Besonders betroffen sind Migrantinnen. 2) Das Massaker von 1938 an der alevitisch-kurdischen Bevölkerung in der ostanatolischen Provinz Dersim. 3) Der in Ljubljana geborene Jungunternehmer Bojan Jukic betreibt einen E-Moped-Verleih.

Bis 14.00, ORF 2

17.00 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport: Brno. 2) Kolonialerbe in Frankreich. 3) Pariser Bahnhöfe als Shoppingmalls. 4) Performancekünstlerin Raphaela Vogel. 5) Wohin steuert Italien? 6) Die Violinistin Antje Weithaas.

Bis 17.45, Arte

19.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne 1) Maestras – Der lange Weg der Dirigentinnen ans Pult. 2) Frauen voran – Dirigentinnen erobern die Welt! 3) Die Wiener Philharmoniker mit Herbert Blomstedt. Bis 22.40, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop Jem Cohen wurde für seine einfühlsamen experimentellen Dokumentarfilme und lyrischen Porträts unter anderem mit dem renommierten Herb Alpert Award in the Arts ausgezeichnet. Als Bewunderer von Robert Franks Straßenfotografie filmt auch er meist allein und bevorzugt auf den Straßen der Städte, in denen er gerade unterwegs ist. Lukas Maurer hat ihn in seinem New Yorker Studio getroffen und mit ihm über seinen Zugang zum Filmemachen und vor allem über die Entstehungsgeschichte von Counting gesprochen. Bis 22.40, Okto

20.15 ABGRÜNDIG

Abyss – Abgrund des Todes (USA 1989, James Cameron) Science-Fiction mit umgekehrten Vorzeichen – erforscht wird nicht mehr das All (Expansion), sondern das Weltinnere (Psychoanalyse), der Tiefseegrund. Zugleich ist dieser Film ein Drama um wiedergewonnene Liebe, um Kompetenzangleichung zwischen Frau und Mann, um militärische Paranoia und Offenheit gegenüber dem Fremden. Mit Ed Harris und Mary Elizabeth Mastrantonio.Bis 23.00, Arte

worleyclarence

20.15 JUGEND IM KRIEG

Die Freibadclique (D 2018, Friedemann Fromm) Fünf Burschen hängen im heimischen Freibad ab, himmeln Mädchen an und träumen von einer glücklichen Zukunft abseits der Front. Tatsächlich ist im Sommer 1944 in Schwäbisch Hall von Kriegsgräueln noch wenig zu spüren. Doch die Militärmaschinerie holt die Buben ein.

Bis 22.00, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Brexit: ziemlich beste Scheidung? Bei Claudia Reiterer diskutieren: Gernot Blümel (Europaminister, ÖVP),

Hans-Werner Sinn (Ökonom), Melanie Sully (Politologin) und Cornelia Primosch (ORF). Bis 23.05, ORF 2

22.05 THRILLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S 2001, David Fincher) Der Aufdeckerjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) verliert wegen Verleumdung seinen Job. Er nimmt das Angebot des Großindustriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer) an. Die Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) hilft. Hervorragende Verfilmung des Bestsellers von Stieg Larsson. Bis 0.35, ORF 1

foto: orf/sony pictures/merrick morton staat

23.05 DOKUMENTARFILM

Aristoteles Onassis – Der Aufstieg zum reichsten Mann der Welt Innerhalb von fünf Jahren verdiente er mit der Produktion leichter Damenzigaretten seine erste Million. Nach dem Zweiten Weltkrieg pflegte er in Europa den Lebensstil eines Playboys. Erfolg, Macht und das Jetset-Leben der 1960er- und 70er-Jahre. Bis 0.30, ORF 2

2.15 COMICHELD

The Green Lantern (USA 2011, Martin Campbell) Im Weltraum existiert eine Gruppe, die für Gesetz und Gerechtigkeit eintritt. Der Testpilot Hal Jordan (Ryan Reynold) wird auserkoren, der erste menschliche Green Lantern zu werden. Überzeugend: Peter Sarsgaard als Bösewicht Hector Hammond. Bis 3.55, RTL 2