Antonio Fian: Straßenbefragung

Fußgängerzone in einer österreichischen Bezirksstadt

(Fußgängerzone in einer österreichischen Bezirksstadt. Ein Reporter mit Mikrophon. Ein etwa vierzigjähriger Passant tritt zu ihm.)

PASSANT: Ist das eine Umfrage?

REPORTER: Das ist eine Umfrage, ja.

PASSANT: Gut. Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber fragen Sie.

REPORTER: Wie stehen Sie zum Kopftuchverbot in Volksschulen?

PASSANT: Ganz falsches Signal. Eine Kopftuchpflicht wäre einzuführen gewesen.

REPORTER: Können Sie das näher – ?

PASSANT: Man braucht doch nur die Zeitung zu lesen, um zu wissen, was für eine Gefahr der Islam für ein christliches Land wie Österreich darstellt. Eine Kopftuchpflicht würde uns erstens helfen, uns dieser Gefahr ständig bewusst zu sein, und zweitens die Möglichkeit geben, auf diese Gefahr gegebenenfalls zu reagieren. Radikalisierung beginnt ja nicht irgendwann im Leben, die ist von Anfang an da. Dafür gibt es genügend Beweise, schauen Sie ins Internet. Am günstigsten wäre es, die Kopftuchpflicht bis hinein in den Mutterleib auszudehnen, dann wüsste man bereits im Ultraschall: Aha, aufpassen! Leider ist das derzeit noch nicht möglich.

REPORTER: Glauben Sie nicht, dass –

PASSANT: Lassen Sie mich ausreden! Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Es wäre allerdings grundfalsch, nur die Mädchen einer solchen Kopftuchpflicht zu unterwerfen. Die muslimischen Knaben stellen ja das noch größere Risiko dar, die kommen praktisch mit einem Messer im Sack auf die Welt, fragen Sie den Innenminister. Wenn man die aber jetzt kenntlich macht durch die Kopftuchpflicht oder, wenn man das Kopftuch nicht will, durch ein vergleichbares Merkmal, sagen wir eine Pudelmütze oder irgendein Abzeichen, dann ist man sich der Gefahr sofort bewusst, kann man die ersticken im Keim.

REPORTER: Vielen Dank. (Wendet sich ab und entfernt sich.)

PASSANT (ruft ihm nach): Warten Sie. Es ist nämlich das Gleiche wie mit dem Rauchverbot in Lokalen! Auch das ist ein Fehler! Es müsste im Gegenteil eine Rauchpflicht in Restaurants eingeführt werden, dann würden weniger Menschen essen gehen, und wir würden das Problem der Fettleibigkeit -

(Der Reporter ist außer Hörweite.)

PASSANT (zu sich): Ignorant!

(Vorhang)

(Antonio Fian, 24.11.2018)